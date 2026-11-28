Schalke a reçu un coup terrible qui menace de faire exploser la situation au sein du club, après une défaite catastrophique face à Paderborn sur le score de 1-8. Une rencontre qui a mis en lumière un effondrement défensif évident et ravivé les doutes sur la capacité de l'équipe à sortir de la crise, à quelques jours seulement du choc très attendu face à son rival historique, le Borussia Dortmund, prévu le 6 décembre prochain.
Paderborn a profité de l'effondrement de son adversaire pour imposer sa domination et lui infliger une lourde défaite, qui accentue la pression sur le staff technique dirigé par Miron Muslić. Ce dernier avait affiché avant la rencontre sa volonté de l'emporter, mais la prestation de son équipe a été aux antipodes de ces déclarations, face à des locaux que ses joueurs ont été clairement incapables de suivre.
Le calvaire de Schalke a commencé à la 21e minute. Sur un centre d'Obermair consécutif à un coup franc, Schiller s'est élevé pour remiser de la tête vers Yano ter Horst, qui a poussé le ballon au fond des filets pour donner l'avantage à Paderborn.
Stefano Marino a doublé la mise à la 39e minute, à la suite d'une passe de Steffen Tigges, avant que le même joueur ne récidive pour inscrire le troisième but à la quatrième minute du temps additionnel de la première période.
Schalke aurait pu réduire l'écart avant la pause, mais Dzeko, titulaire pour la première fois depuis cinq matchs, a manqué une occasion franche, avant qu'Adamu n'en gâche une autre deux minutes plus tard. L'équipe a ainsi regagné les vestiaires avec trois buts de retard, signe évident de la baisse de son efficacité offensive, elle qui n'avait inscrit que six buts lors des 11 premières journées.
Le début de la seconde période n'a laissé entrevoir aucune amélioration : Tigges a ajouté le quatrième but à la 55e minute, avant que Marino ne complète son triplé en inscrivant le cinquième à peine deux minutes plus tard.
Adil Aouchiche a inscrit l'unique but de Schalke à la 59e minute, le sixième de l'équipe en championnat cette saison, sans pour autant changer le cours de la rencontre ni freiner la supériorité de Paderborn.
Les buts ont continué de pleuvoir dans la cage de Schalke. Deniz Zeitler a marqué le sixième but de Paderborn à la 73e minute, puis Gabriel Vidović a ajouté le septième sur penalty à la 85e minute, avant que Felix Götze ne conclue cette avalanche de buts à la sixième minute du temps additionnel. Le score final de 8-1 constitue l'une des défaites les plus cruelles subies par l'équipe ces derniers temps.
Ce résultat assombrit encore davantage le tableau à Schalke, d'autant plus après la défaite face à Hoffenheim (1-2) et le match nul et vierge contre Stuttgart. Des résultats qui n'ont pas aidé l'équipe à surmonter sa crise et qui ont même compliqué sa situation avant d'affronter Dortmund dans le derby de la Ruhr, le 6 décembre. Cette défaite place le staff technique et les joueurs face à une épreuve extrêmement difficile, puisqu'ils sont désormais contraints de retrouver rapidement leur équilibre, afin d'éviter d'aborder ce rendez-vous très attendu dans un climat de confiance effondrée et de pression croissante des supporters.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.