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Schalke a reçu un coup terrible qui menace de faire exploser la situation au sein du club, après une défaite catastrophique face à Paderborn sur le score de 1-8. Une rencontre qui a mis en lumière un effondrement défensif évident et ravivé les doutes sur la capacité de l'équipe à sortir de la crise, à quelques jours seulement du choc très attendu face à son rival historique, le Borussia Dortmund, prévu le 6 décembre prochain.

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Paderborn a profité de l'effondrement de son adversaire pour imposer sa domination et lui infliger une lourde défaite, qui accentue la pression sur le staff technique dirigé par Miron Muslić. Ce dernier avait affiché avant la rencontre sa volonté de l'emporter, mais la prestation de son équipe a été aux antipodes de ces déclarations, face à des locaux que ses joueurs ont été clairement incapables de suivre.

Le calvaire de Schalke a commencé à la 21e minute. Sur un centre d'Obermair consécutif à un coup franc, Schiller s'est élevé pour remiser de la tête vers Yano ter Horst, qui a poussé le ballon au fond des filets pour donner l'avantage à Paderborn.

Stefano Marino a doublé la mise à la 39e minute, à la suite d'une passe de Steffen Tigges, avant que le même joueur ne récidive pour inscrire le troisième but à la quatrième minute du temps additionnel de la première période.

Schalke aurait pu réduire l'écart avant la pause, mais Dzeko, titulaire pour la première fois depuis cinq matchs, a manqué une occasion franche, avant qu'Adamu n'en gâche une autre deux minutes plus tard. L'équipe a ainsi regagné les vestiaires avec trois buts de retard, signe évident de la baisse de son efficacité offensive, elle qui n'avait inscrit que six buts lors des 11 premières journées.

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Le début de la seconde période n'a laissé entrevoir aucune amélioration : Tigges a ajouté le quatrième but à la 55e minute, avant que Marino ne complète son triplé en inscrivant le cinquième à peine deux minutes plus tard.

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Adil Aouchiche a inscrit l'unique but de Schalke à la 59e minute, le sixième de l'équipe en championnat cette saison, sans pour autant changer le cours de la rencontre ni freiner la supériorité de Paderborn.

Les buts ont continué de pleuvoir dans la cage de Schalke. Deniz Zeitler a marqué le sixième but de Paderborn à la 73e minute, puis Gabriel Vidović a ajouté le septième sur penalty à la 85e minute, avant que Felix Götze ne conclue cette avalanche de buts à la sixième minute du temps additionnel. Le score final de 8-1 constitue l'une des défaites les plus cruelles subies par l'équipe ces derniers temps.

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Ce résultat assombrit encore davantage le tableau à Schalke, d'autant plus après la défaite face à Hoffenheim (1-2) et le match nul et vierge contre Stuttgart. Des résultats qui n'ont pas aidé l'équipe à surmonter sa crise et qui ont même compliqué sa situation avant d'affronter Dortmund dans le derby de la Ruhr, le 6 décembre. Cette défaite place le staff technique et les joueurs face à une épreuve extrêmement difficile, puisqu'ils sont désormais contraints de retrouver rapidement leur équilibre, afin d'éviter d'aborder ce rendez-vous très attendu dans un climat de confiance effondrée et de pression croissante des supporters.