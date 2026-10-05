Scandale retentissant en France : des joueurs accusés de « viol collectif »

Le football français a été secoué par un scandale retentissant, après la suspension de deux joueurs du club de Nancy, pensionnaire de la Ligue 2 française, et leur placement en détention provisoire, sur fond d'accusations liées à une affaire présumée de viol collectif, alors que les investigations judiciaires se poursuivent pour éclaircir les circonstances des faits.

Selon le quotidien français « L'Est Républicain », les forces de l'ordre ont placé les mis en cause en garde à vue mercredi dernier, à l'issue d'investigations ayant notamment comporté l'audition de plusieurs parties à l'affaire, avant qu'ils ne comparaissent devant le juge d'instruction vendredi, où ils ont été officiellement informés de l'ouverture d'une information judiciaire pour le crime de viol collectif.

François Capin-Dulhoste, procureur de la République, a confirmé que le juge des libertés a décidé de placer les deux joueurs en détention provisoire, répondant ainsi aux réquisitions du parquet, tandis que les autorités judiciaires ont refusé de dévoiler des détails supplémentaires sur les faits, afin de préserver le secret de l'instruction et de garantir le déroulement normal de la procédure.

Les autorités n'ont pour l'heure pas révélé l'identité des joueurs, les investigations étant toujours en cours, cependant que l'affaire coïncide avec la trêve internationale, ce qui a maintenu ses détails relativement à l'écart des projecteurs.

De son côté, Nancy a rompu le silence sur cette affaire, confirmant dans un communiqué officiel avoir été informé du placement en garde à vue de deux joueurs de son équipe réserve dans le cadre d'une procédure judiciaire liée à une affaire de viol présumé.

Le club a déclaré : « Nancy mesure pleinement la gravité de ces événements et coopérera avec les autorités judiciaires en cas de nécessité », précisant qu'il attendra la décision de la justice avant de prendre toute mesure à l'encontre des deux joueurs concernés, et affirmant qu'il ne fera pas davantage de commentaires pour le moment.

Nancy occupe la sixième place au classement de la Ligue 2 française sous la houlette de son entraîneur Oswald Tanchot, l'affaire survenant à un moment où le club cherche à jouer les premiers rôles et à retrouver les sommets.