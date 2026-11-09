Scandale potentiel : la police française enquête sur des soupçons autour du vote du Ballon d'Or

La police française a ouvert une enquête sur des soupçons de manipulation et de fuite d'informations concernant les résultats du Ballon d'Or 2026.

Des rapports de presse ont révélé que 12 comptes sur une plateforme de pronostics étaient parvenus à prédire avec une exactitude totale le classement final des cinq premiers joueurs dans la course au Ballon d'Or, en commençant par l'Anglais Harry Kane, puis le Français Kylian Mbappé, ensuite l'Espagnol Lamine Yamal et Rodri, jusqu'à l'Argentin Lionel Messi.

Selon ce qu'a rapporté le site « Tribuna », les gains de ces comptes se sont élevés à près de 200 000 euros nets, ce qui a poussé les enquêteurs à soupçonner que leurs détenteurs aient pu obtenir des informations non divulguées à l'avance.

Le magazine « France Football », organisateur de la récompense, a été informé de ces soupçons, et a déposé une plainte officielle tout en ouvrant une enquête interne en collaboration avec l'unité compétente de la police française.

Les soupçons portent sur l'éventuelle exploitation d'informations internes relatives aux résultats du vote, d'autant plus que les 12 comptes ne se sont pas contentés de prédire les noms des cinq premiers, mais ont également déterminé correctement leur classement final.

Ces développements interviennent après un incident qui a suscité la controverse durant la soirée de la cérémonie, lorsque le site officiel du Ballon d'Or a publié, par erreur, des articles annonçant la victoire de certains nommés quelques heures avant le début de la cérémonie au London Palladium.

L'incident a relancé les interrogations sur les procédures mises en place pour protéger les résultats et empêcher leur fuite avant l'annonce officielle, d'autant plus que le vote est tranché par un comité fermé plusieurs jours avant la cérémonie.

De son côté, « France Football » a insisté sur le fait que l'intégrité de la récompense constitue une priorité absolue, soulignant que le choix du lauréat se fait par un vote indépendant.

Un porte-parole du magazine a déclaré : « L'intégrité du Ballon d'Or constitue une priorité absolue pour France Football. Nous affirmons que le lauréat est choisi par un vote indépendant, et nous prenons très au sérieux les allégations relatives à une fuite des résultats. »