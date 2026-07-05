Scandale ou simple faille juridique ? La FIFA met fin à un record historique vieux de 56 ans

À quelques heures d’un des chocs les plus attendus des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, la FIFA a créé la surprise en prenant une décision exceptionnelle qui a bouleversé la donne, en accordant un coup de pouce décisif à la sélection américaine : la suspension de son attaquant Folarin Balogun est levée, lui permettant d’affronter la Belgique. Cette décision sans précédent, qui a suscité de vives polémiques dans le monde du football,

La FIFA a ainsi suspendu la suspension automatique infligée à l’attaquant américain Folarin Balogun, expulsé lors du match Bosnie-Herzégovine – États-Unis en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué officiel publié sur son site Internet, l’instance a précisé qu’« en vertu de l’article 27 du règlement disciplinaire, l’application de la suspension automatique du joueur américain Folarin Balogun est suspendue pour une durée d’un an à titre de période probatoire ». ce qui lui permet de postuler pour la rencontre face à la Belgique, programmée lundi au stade de Seattle, lors des huitièmes de finale.

Balogun avait joué un rôle déterminant dans la victoire des États-Unis face à la Bosnie-Herzégovine (2-0), ouvrant le score à la 45^e minute avant d’être expulsé directement à la 64^e pour un tacle violent sur le défenseur Tarik Mahramović.

Conformément au règlement, l’attaquant américain aurait dû écoper d’une suspension de deux matchs en raison de son expulsion directe, mais la FIFA a décidé de suspendre l’application de cette sanction, qui ne s’appliquera que si le joueur est à nouveau expulsé pour jeu violent au cours de la période d’épreuve d’un an.

Cette décision, rare dans l’histoire de la Coupe du monde – Opta rappelle qu’aucun expulsé depuis 1970 n’avait jamais rejoué immédiatement avec sa sélection –, a donc créé la surprise.

Balugon, auteur de trois buts en trois matchs, est l’une des pièces maîtresses de la sélection américaine ; il avait d’ailleurs été laissé au repos lors de la dernière journée de la phase de groupes face à la Turquie, les États-Unis étant déjà qualifiés pour les huitièmes.

Cette décision revêt une importance particulière au regard du scénario de la compétition, car le vainqueur du match États-Unis – Belgique affrontera en quarts de finale le gagnant de la rencontre très attendue entre l’Espagne et le Portugal. Cette situation explique la polémique et les critiques formulées par certains médias espagnols, qui estiment que le retour de Balogun pourrait conférer un avantage considérable à la sélection américaine dans la suite de la compétition.