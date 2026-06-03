L’international suisse Breel Embolo ne pourra pas entrer aux États-Unis. Son ESTA (autorisation de voyage électronique obligatoire pour les voyageurs exemptés de visa) n’a pas été approuvé, selon Politico.

Convoqué par le sélectionneur national Murat Yakin pour la Coupe du monde aux États-Unis et au Mexique, l’attaquant est resté à l’hôtel alors que ses coéquipiers ont pris la direction de San Diego mardi.

La Fédération suisse a pourtant annoncé que l’autorisation avait été accordée le matin même, avant d’être soudainement renvoyée pour « examen complémentaire ».

Selon Politico, ce revers s’expliquerait par des antécédents judiciaires de l’attaquant, qui évolue au Stade Rennais.

En 2023, un tribunal suisse l’a condamné pour avoir proféré des menaces à l’encontre d’une personne alors qu’il était âgé de 21 ans ; son appel a été rejeté en septembre dernier.

En juin 2025, alors que son recours était encore en cours, il s’était pourtant rendu aux États-Unis et avait même marqué lors de la victoire 4-0 de la Suisse en match amical.

Actuellement, l’attaquant aux 86 sélections attend à l’hôtel de l’équipe, à l’aéroport de Zurich, où il signe des autographes pour les supporters. On ignore encore s’il pourra ultérieurement rejoindre ses coéquipiers aux États-Unis.