L’international suisse Breel Embolo ne pourra pas entrer aux États-Unis. Son ESTA (autorisation de voyage électronique obligatoire pour les voyageurs exemptés de visa) n’a pas été approuvée, selon Politico.

Convoqué par le sélectionneur national Murat Yakin pour la Coupe du monde aux États-Unis et au Mexique, l’attaquant est resté à l’hôtel alors que ses coéquipiers ont pris la direction de San Diego mardi.

La Fédération suisse a pourtant annoncé que l’autorisation avait été accordée le matin même, avant d’être soudainement placée en « examen approfondi ».

Selon Politico, ce revers s’expliquerait par des antécédents judiciaires de l’attaquant, qui évolue au Stade Rennais.

En 2023, un tribunal suisse l’a condamné pour des menaces proférées à l’encontre d’une personne alors qu’il avait 21 ans ; son appel a été rejeté en septembre dernier.

En juin 2025, alors que son recours était encore en cours, il s’était pourtant rendu aux États-Unis et avait même marqué lors de la victoire 4-0 de la Suisse contre les États-Unis en match amical.

Actuellement, l’attaquant, qui compte 86 sélections, attend à l’hôtel de l’équipe, à l’aéroport de Zurich, où il signe des autographes pour les supporters. On ignore encore s’il pourra finalement rejoindre ses coéquipiers aux États-Unis.