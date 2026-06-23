Scandale en Espagne : la femme de Cucurella menacée et harcelée après son transfert au Real Madrid

Le transfert de Marc Cucurella de Chelsea au Real Madrid, conclu avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde, a créé surprise et polémique. Si le latéral a obtenu ce qu’il souhaitait sur le plan sportif, son épouse, Claudia Rodríguez, a en revanche subi un harcèlement intense et même des menaces de mort. Le latéral, qui avait exprimé son souhait de boucler son départ avant le début de la Coupe du monde, a donc rejoint la capitale espagnole ; toutefois, sur le plan personnel, l’annonce a suscité une vive inquiétude. Sa femme, supportrice merengue depuis toujours, s’est réjouie du transfert, mais elle est devenue la cible d’une haine viscérale de la part de certains fans : selon le quotidien Sport, elle a reçu de multiples menaces de mort et subi un harcèlement en ligne.





Ancien joueur formé au FC Barcelone, Cucurella a évolué dans les catégories jeunes du club avant d’y débuter chez lesprofessionnels ; les supporters catalans perçoivent donc ce départ pour le rival madrilène comme une véritable trahison. Styliste, mannequin et influenceuse suivie par près de 200 000 abonnés sur Instagram, Claudia Rodríguez partage la vie du joueur depuis 2018 et ils sont parents de trois enfants.