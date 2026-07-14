Scandale : depuis dix ans, le Sénégal l’ignore… Le médecin des Lions est spécialiste en gynécologie-obstétrique !

Abdallah Fall, président de la Fédération sénégalaise de football, a révélé un scandale administratif et médical retentissant, Cette révélation a ébranlé les fondements de la sélection nationale après son élimination précoce de la Coupe du monde 2026. Il s’est en effet avéré que le médecin chargé de la supervision sanitaire des « Lions de la Teranga » depuis dix ans était en réalité un gynécologue-obstétricien, dépourvu des qualifications académiques requises pour travailler avec des sportifs professionnels.

Ces révélations, faites lors d’une conférence de presse houleuse lundi soir, visaient à expliquer les raisons profondes de la performance catastrophique des Lions de la Teranga et ont finalement entraîné le limogeage de l’entraîneur Babi Thiaw.

Le président de la Fédération sénégalaise a déclaré, d’un ton empreint de stupéfaction et de mécontentement : « Après un audit approfondi et un examen minutieux des dossiers, nous avons découvert que le docteur Abdoulrahmane Fedor, médecin de l’équipe nationale qui a travaillé avec les Lions de la Teranga pendant dix ans, est en réalité un spécialiste en gynécologie-obstétrique, sans les qualifications académiques ou professionnelles nécessaires pour superviser médicalement des footballeurs professionnels. »

Manque de confiance entre les joueurs et le médecin

M. Fal a par ailleurs révélé que les enquêtes internes avaient mis au jour un autre fait préoccupant : les joueurs ne faisaient pas confiance à ce médecin ni à ses programmes de traitement et de rééducation, ce qui a nui à leur préparation physique et mentale lors des compétitions internationales, notamment durant le dernier Mondial.

Le président de la fédération a poursuivi : « Les joueurs se plaignaient constamment de l’inefficacité des programmes thérapeutiques qui leur étaient proposés, et des doutes subsistaient quant à la capacité du médecin à traiter des blessures sportives complexes, mais la question n’a pas fait l’objet d’une enquête sérieuse avant que la catastrophe ne se produise lors de la Coupe du monde. »

Le scandale de la restauration

Les dysfonctionnements ne se sont pas limités au volet médical : ils ont également touché la logistique et la gestion administrative du stage de préparation aux États-Unis, organisé en amont de la phase finale de la Coupe du monde 2026.

Fal a révélé que la direction de la Fédération sénégalaise avait refusé de prendre en charge les frais de déplacement du cuisinier de l’équipe nationale vers les États-Unis, dans le cadre d’une politique d’austérité visant à réduire les dépenses. Les joueurs ont donc dû recourir à des applications de livraison de repas en ligne pour leurs repas quotidiens, une situation que les observateurs ont qualifiée d’« humiliante pour une équipe nationale participant au plus grand tournoi de football de la planète ».

Ces pratiques peu professionnelles ont suscité un vif mécontentement parmi les joueurs, qui se sont plaints de ne pas bénéficier de l’alimentation sportive spécialisée et équilibrée dont ils ont besoin pour maintenir leur condition physique au plus haut niveau pendant la Coupe du monde.

Une élimination précoce et humiliante de la Coupe du monde

Le Sénégal a été éliminé dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battu 3-2 par la Belgique dans un match qui a mis en évidence les lacunes techniques et physiques de la sélection africaine.

Cette performance décevante, combinée à une série de scandales administratifs et médicaux, a poussé la Fédération sénégalaise à limoger rapidement l’entraîneur Babi Thiaw, dans l’espoir d’apaiser la colère qui a embrasé le pays après cette élimination prématurée.