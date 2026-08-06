La police sud-coréenne a effectué une descente dans les locaux de la Fédération coréenne de football, dans une nouvelle escalade des enquêtes en cours depuis environ deux ans sur des irrégularités ayant entaché la nomination de l'ancien sélectionneur national Hong Myung-bo en 2024, une affaire remise en lumière par l'élimination de la sélection lors de la Coupe du monde.

Les opérations de perquisition et de saisie ont concerné le siège principal de la Fédération dans la ville de Cheonan, située à environ 90 kilomètres au sud de la capitale, ainsi que ses bureaux situés dans le centre de Séoul.

L'agence de presse sud-coréenne « Yonhap » a indiqué que cette action des forces de l'ordre s'inscrit dans le cadre d'une enquête élargie sur des soupçons d'ingérence illégale de responsables de la Fédération dans la nomination de Hong au poste de directeur technique de la sélection en juillet 2024, en violation des procédures en vigueur.

Les enquêteurs cherchent à saisir des documents officiels de la Fédération afin de vérifier si de hauts responsables, parmi lesquels l'ancien président de la Fédération Chung Mong-gyu et l'ancien directeur technique Lee Lim-saeng, ont usé de leur influence pour trancher le dossier de la nomination.

Les accusations portent sur le fait que Lee, qui n'a pas le pouvoir de nommer les entraîneurs selon les règlements, est celui qui a proposé le poste à Hong lors d'une rencontre dans une boulangerie proche du domicile de l'entraîneur.

Hong avait présenté sa démission à la fin du mois de juin dernier, à la suite de l'élimination de la sélection sud-coréenne dès la phase de groupes de la Coupe du monde.

Dans un développement connexe, la police a interrogé Hong mardi dernier en raison de soupçons d'implication dans l'affaire, après qu'une organisation de la société civile a déposé une plainte officielle contre Hong et Chung, les accusant d'entrave au bon déroulement du travail, d'abus de confiance, de contrainte et d'intimidation lors du processus de nomination.

Cette descente intervient environ deux ans après l'ouverture de l'enquête par la police, mais le dossier est récemment revenu avec force sur le devant de la scène à la suite de l'échec en Coupe du monde. Le Parlement coréen avait interrogé, à la fin du mois dernier, Hong et Chung lors d'une audition portant sur plusieurs questions, notamment le mode de gestion de la Fédération et la nomination de l'ancien sélectionneur.