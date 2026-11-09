La défaite 2-0 de Chelsea face à Tottenham à Stamford Bridge n'a pas été une simple perte de trois points, mais le point de départ d'un scandale qui a révélé que les fuites les plus dangereuses du club ne viennent ni de la presse, ni des agents de joueurs, mais d'un jeu adoré par des millions de personnes.

Alors que tout le monde attendait que Chelsea annonce la blessure de João Pedro, certains joueurs et employés avaient déjà dévoilé l'information, sans prononcer un seul mot, simplement en apportant un petit changement à leurs équipes virtuelles sur le jeu « Fantasy Premier League ».

Comment la blessure de Pedro a-t-elle été dévoilée ?

Chelsea a averti ses employés de la nécessité de faire preuve de prudence afin de ne pas révéler involontairement des informations sur l'équipe à travers le jeu « Fantasy Premier League », après qu'il est apparu que la blessure de João Pedro avait été dévoilée par le biais des choix d'équipes dans le jeu.

Un courriel a été envoyé aux employés, selon la British Broadcasting Corporation, pour leur rappeler les conséquences possibles de l'utilisation d'informations internes lorsqu'ils jouent à « Fantasy Premier League » ou sur toute autre plateforme de jeu publique, les choix d'équipes pouvant révéler les joueurs indisponibles ou proches d'un retour.

Cela fait suite aux fuites survenues avant la défaite face à Tottenham, lorsque Pedro était absent de manière surprenante en raison de ce qui s'est avéré par la suite être une blessure au quadriceps.

De nombreux créateurs de contenu influents de « Fantasy Premier League » ont affirmé avoir vu des indices montrant que l'attaquant Morgan Rogers, ainsi que plusieurs membres du staff de Chelsea, avaient retiré Pedro de leurs équipes dans le jeu avant le coup d'envoi du match à Stamford Bridge, bien qu'aucune annonce n'ait été publiée par le club au sujet de sa blessure.

Alonso : Je ne sais rien !

Interrogé à ce sujet par « BBC Sport » après la défaite, Xabi Alonso a déclaré qu'il n'était pas au courant de la situation.

Il a répondu : « Je ne m'intéresse pas à la question des équipes de fantasy, donc je ne le savais pas. »

Depuis son arrivée à Chelsea cet été, Alonso (44 ans) s'est montré généralement réservé lorsqu'il s'agissait d'évoquer les questions de blessures en conférence de presse.

Une longue histoire de fuites

Chelsea avait déjà rencontré des problèmes avec les fuites. Pendant les quatre mois de la période de l'ancien entraîneur Liam Rosenior la saison dernière, les compositions de l'équipe avaient été divulguées avant les deux matchs de la défaite du club en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

Il est également apparu par la suite que le coiffeur de l'ancien défenseur Marc Cucurella avait révélé sur les réseaux sociaux que Pedro et Cole Palmer seraient absents d'un déplacement à Brighton la saison dernière, après en avoir discuté avec son client.

Pas de nouvelles restrictions, mais la sensibilisation comme solution

En ce qui concerne « Fantasy Premier League », aucune restriction supplémentaire n'est attendue, car Chelsea considère cet incident comme un cas isolé pouvant être traité en renforçant la sensibilisation des joueurs et des employés.

Il y a eu de nombreux autres exemples, prétendant que des joueurs de clubs tels qu'Arsenal, Liverpool, Leicester et Newcastle ont effectué des changements révélateurs sur leurs équipes, tandis que « BBC Sport » a identifié des comptes que les adeptes de « Fantasy Premier League » estiment liés à des joueurs et à des personnalités en vue de clubs à travers le championnat.

L'exemple le plus marquant est probablement la révélation de l'absence de l'attaquant d'Aston Villa de l'époque, Jack Grealish, de la composition avant un match contre Leicester City en février 2021.

L'entraîneur de Leicester de l'époque, Brendan Rodgers, a déclaré par la suite qu'il était au courant des rumeurs entourant l'absence de Grealish pour blessure avant le match, que son équipe a remporté.

Un jeu sans règle

Selon la « BBC », plus de 11 millions de personnes jouent à « Fantasy Premier League », qui est devenue une composante de plus en plus importante de l'écosystème plus large du football.

Malgré l'existence de règles strictes interdisant les paris, la Premier League ne fournit aucune directive précise aux clubs sur la manière dont les acteurs du jeu doivent participer à « Fantasy Premier League », ni sur le fait de savoir s'ils le doivent.

Au lieu de cela, la question est généralement traitée comme relevant des clubs individuels, à charge pour eux de la gérer eux-mêmes.