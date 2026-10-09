Pendant environ six semaines, Rabbi Matondo était sans club après son départ du pensionnaire de première division norvégienne SK Brann Bergen, mais il a désormais trouvé un nouvel employeur. L’ailier gallois de 26 ans a signé jusqu’à l’été prochain à Hibernian Édimbourg, comme l’a annoncé le club jeudi. Les Hibs occupent actuellement la dixième place sur douze dans le championnat écossais.

« Je suis très heureux d’accueillir Rabbi à l’Hibernian FC », a déclaré l’entraîneur Marink Reedijk. « Rabbi apporte de la vitesse, de la détermination et du danger devant le but sur les côtés, et il enrichit aussi notre vestiaire par sa personnalité positive. »

Vitesse, détermination, danger devant le but : c’est exactement ce qu’espérait autrefois aussi le FC Schalke 04 de Matondo. En janvier 2019, les Königsblauen ont versé neuf millions d’euros à Manchester City pour celui qui était alors âgé de 18 ans, le club anglais s’assurant une clause de rachat de 50 millions.

Rabbi Matondo a provoqué un scandale dans l’avion

À l’époque, Matondo était certes considéré comme l’un des plus grands talents du grand club anglais, mais il n’a pas eu sa chance sous les ordres de l’entraîneur Pep Guardiola. « En réalité, nous croyons en nos jeunes joueurs », avait déclaré Guardiola au moment du départ. « S’ils font preuve de la patience nécessaire, ils peuvent rester. Mais s’ils sont impatients, alors ils doivent partir. » À Schalke, Matondo a débuté quelques jours après son arrivée, mais n’a pas apporté les différences espérées et, malgré quelques autres apparitions lors du reste de la saison, il est resté sans la moindre statistique décisive.

Matondo n’a fait les gros titres qu’après la fin de la saison, et ce à cause d’un incident regrettable. Lors d’un vol entre Faro, au Portugal, et Bristol, Matondo aurait, selon des informations concordantes, refusé d’attacher sa ceinture de sécurité au décollage. Il aurait ensuite insulté une hôtesse de l’air en la traitant de « salope ». Après l’atterrissage, il a été emmené et interrogé par trois policiers. Matondo lui-même a nié les accusations.

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Rabbi Matondo s’est laissé photographier avec un maillot du BVB

Lors de la saison suivante, il a tout de même inscrit deux buts en 21 apparitions avec Schalke. Mais on retient surtout une photo sur laquelle il s’entraînait avec un maillot de Jadon Sancho, joueur du rival honni Borussia Dortmund. Sans surprise, le cliché a suscité de vives réactions de colère chez les supporters de Schalke. « J’ai fait comprendre à Rabbi Matondo au téléphone, plus que clairement, ce que je pense d’une action aussi irréfléchie », avait déclaré le directeur sportif de l’époque, Jochen Schneider.

Matondo a ensuite expliqué qu’il avait « porté ce maillot non pas à cause de Dortmund, mais à cause de Jadon Sancho. Jadon fait partie de mes meilleurs amis, nous échangeons régulièrement. » Sancho et Matondo avaient autrefois joué ensemble dans les équipes de jeunes de City, et en rejoignant Schalke, Matondo voulait marcher sur les traces de son ami, si brillant au BVB.

Rabbi Matondo n’a joué que 30 minutes pour Brann Bergen

Lors de la phase aller de la saison 2020/21, Matondo a encore disputé trois matches avec Schalke. Ont suivi deux prêts, à Stoke City en Angleterre puis au Cercle Bruges en Belgique, avant son transfert à l’été 2022, à un an de la fin de son contrat, aux Glasgow Rangers pour trois millions d’euros. Notamment en raison de problèmes de blessures persistants, il n’a pas dépassé le statut de joueur de complément au sein du club traditionnel écossais, avant de revenir entre-temps en Allemagne pour un prêt à Hanovre 96.

Au début de l’année, les Rangers l’ont laissé partir librement. S’en sont suivis un passage infructueux à Bergen avec seulement 30 minutes jouées, le chômage sportif, puis désormais son transfert chez les Hibs.