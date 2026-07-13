Abdoulaye Seydou Sou, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, a révélé des détails croustillants concernant l'exclusion surprise du cuisinier de la délégation lors de la participation des « Lions de la Teranga » à la Coupe du monde 2026, affirmant que cette décision avait été prise à la suite de comportements qualifiés de « harcèlement sexuel ».

Dans des déclarations à la presse relayées par le site marocain « Al-Batalha », Sou a exprimé son mécontentement face à la couverture médiatique de l’incident, affirmant : « Je m’attendais à ce que nous recevions des félicitations plutôt que des critiques. Il aurait fallu saluer les efforts du président Abdallah Faye et mes efforts personnels pour protéger l’honneur et la dignité du Sénégal. »

Le responsable sénégalais a précisé que la fédération avait préféré ne pas divulguer publiquement tous les détails, soulignant qu’« il y a bien eu des actes très précis s’apparentant à du harcèlement sexuel », avant de s’interroger : « Devions-nous attendre que la police américaine vienne menotter un membre de notre délégation ? ».

Il a par ailleurs souligné les écarts culturels entre le Sénégal et l’Occident : « Nous avons des pratiques sénégalaises qui diffèrent totalement de la culture occidentale ; nos civilisations ne sont pas les mêmes. Ici, nous pouvons plaisanter avec une femme et lui tapoter l’épaule en pensant que cela relève d’une relation de parenté élargie, mais aux États-Unis, c’est tout à fait différent. »

Le secrétaire général a précisé que la décision d’expulsion immédiate avait été prise après consultation du président de la fédération, alors au Mexique pour des obligations FIFA, et en coordination avec les autorités sénégalaises.

Il a insisté sur la nécessité de cette « mesure de précaution pour préserver le calme et la stabilité du camp d’entraînement, ainsi que l’image de notre pays sur la scène internationale », convaincu que l’intervention rapide a évité l’envenimement de la crise et un scandale susceptible d’écorner la réputation des Lions.

C’est la première fois qu’un responsable officiel de la Fédération sénégalaise dévoile les vraies raisons de cet incident, qui avait suscité une vive polémique pendant la Coupe du monde ; la Fédération s’était alors contentée d’un communiqué laconique annonçant « le rapatriement d’un membre du staff administratif pour des raisons organisationnelles ».