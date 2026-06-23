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Abobakr El Mokadem

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« Scandale au Musée des légendes » : le maillot historique de Casillas avec l’équipe nationale espagnole a été volé

Uruguay vs Espagne
Uruguay
Espagne
Coupe du monde
I. Casillas
Uruguay
Espagne
Mexique

Selon un article de presse paru ce mardi, une nouvelle crise secoue l’Espagne alors que « La Roja » est en pleine Coupe du monde.

Selon le quotidien AS, le Musée des Légendes a confirmé ce matin, dans un communiqué officiel, le vol du maillot que le gardien avait porté lors de la finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

Le musée a constaté la disparition de l’une des pièces les plus emblématiques de sa collection, le maillot que le gardien espagnol portait lors de la finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, lors d’un contrôle de routine effectué ces dernières heures.

Conscient de la valeur historique et sportive de cet objet, l’établissement s’attache désormais à élucider les circonstances de cette disparition.

Aucun autre détail n’a été communiqué pour l’instant ; toute mise à jour sera diffusée via les canaux officiels du Musée des Légendes.

Coupe du monde
Uruguay crest
Uruguay
URU
Espagne crest
Espagne
ESP

Les enquêteurs tentent actuellement de faire la lumière sur les circonstances de cet incident, le maillot étant l’une des pièces maîtresses de la collection. Rappelons que la sélection espagnole est actuellement en lice dans l’épreuve mondiale, à la chasse à son deuxième titre.

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