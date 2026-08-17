Environ 25 minutes après le coup de sifflet final, selon les informations de Bild et de Welt, trois hommes se sont introduits dans la zone de sécurité devant le secteur des vestiaires des joueurs, auquel seuls les joueurs, entraîneurs, employés du club et journalistes ont habituellement accès. Ils s’y sont fait passer pour des « cousins » de la star du Real Arda Güler et ont réclamé bruyamment l’accès aux joueurs.

Toute cette scène aurait duré environ dix minutes, avant qu’une employée du FC Schalke 04 du service médias ne demande l’accréditation des trois fauteurs de troubles. La situation aurait ensuite de plus en plus dégénéré.

Selon Bild, les trois hommes auraient même insulté et menacé bruyamment l’employée de S04. « La vieille n’est pas normale mentalement, elle a un problème. Dégage ! Disparais ! Ne nous parle pas ! Si un seul agent de sécurité nous touche, tu verras ce qui se passera », auraient-ils crié. Il y aurait également eu un coup sur le bras lorsque la femme a voulu photographier les hommes, afin d’envisager éventuellement une interdiction de stade à l’avenir.

Les stadiers présents et appelés en renfort ne seraient intervenus qu’avec hésitation pour aider la femme. Les trois hommes auraient ensuite quitté le stade en « proférant sauvagement des insultes ».

Le chouchou de Schalke, Timo Becker, fait souffrir Vinicius Junior

Sur le plan purement sportif, les Königsblauen n’ont pas eu grand-chose à dire dimanche lors du match anniversaire célébrant les 25 ans de la Schalke-Arena face aux Merengue et se sont inclinés 0-3 contre une constellation de stars extrêmement concentrée. Schalke a même bien aidé en début de match : le but d’ouverture rapide de Kylian Mbappe a été précédé d’une erreur grossière de Ron Schallenberg (6e). Dean Huijsen (20e) et Carlos Espi (57e) ont fixé le score final.

Il y a tout de même eu un grand gagnant côté Knappen : Timo Becker. Le latéral de 29 ans s’est retrouvé face au superstar Vinicius Junior et est sorti comme le vainqueur évident de ce duel direct. Les supporters königsblau l’ont aussi apprécié, eux qui ont célébré Becker avec des chants peu avant la fin après un nouveau duel musclé remporté face au Brésilien.

« C’est le plus haut niveau dans le football de club. Nous avons dû le constater dans beaucoup de situations, mais c’est aussi ce dont nous avons besoin », a déclaré l’entraîneur Miron Muslic après le match : « Nous devions avoir la volonté de vraiment souffrir, parce que la qualité individuelle du Real est incroyablement élevée. Et il était important qu’aujourd’hui nous atteignions aussi nos limites et que nous soyons dépassés dans différentes situations. Cela fait partie du développement et de la progression. »

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