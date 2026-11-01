Le penalty accordé par l'arbitre Munuera Montero en faveur de Kylian Mbappé, lors de la rencontre entre le Real Madrid et le Racing Santander au stade « El Sardinero », a déclenché une tempête de polémiques dans la presse catalane, qui a estimé que la formation madrilène avait bénéficié d'une décision arbitrale ridicule, une action qui a provoqué la colère des joueurs de l'équipe locale et de ses supporters.

Le journal catalan « Sport » a mis en lumière l'incident sous le titre : « Scandale à El Sardinero ! La colère après le penalty controversé de Mbappé », soulignant que le contact subi par l'attaquant français de la part de Prati était extrêmement léger, et que l'arbitre a malgré tout accordé un penalty après recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), ce qui a suscité le mécontentement des locaux.

Dans le même esprit, le journal catalan « Mundo Deportivo » a qualifié l'ouverture du score du Real Madrid de « penalty ridicule », estimant que l'intervention de Prati ne dépassait pas un léger contact de son bras sur la poitrine de Mbappé, qui est tombé dans la surface de réparation, tandis que l'arbitre vidéo Mila Alfendiz n'est pas intervenu pour convoquer Munuera Montero afin de revoir l'action, ne jugeant pas qu'il y avait une faute manifeste.

Le journal a ajouté que l'incident s'est produit à la dixième minute, après que Mbappé a dribblé un défenseur du Racing dans la surface de réparation, avant que l'arbitre ne siffle la faute au milieu de vives protestations des joueurs et des supporters, puis l'attaquant français s'est présenté pour tirer le penalty, inscrivant le premier but du Real Madrid à la 11e minute d'une frappe puissante à droite du gardien Aguirrezabala, qui a anticipé la trajectoire du ballon mais n'a pas pu le repousser.