Scaloni répond avec finesse aux critiques d’Ancelotti… et clarifie sa position sur la crise au sein de la « famille Messi »

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, s’est présenté ce lundi en conférence de presse à la veille du match amical contre l’Autriche. Comme à son habitude, le champion du monde a fait preuve de prudence et a minimisé la polémique suscitée par les déclarations de Carlo Ancelotti, son homologue brésilien.

Interrogé sur les rumeurs qui ciblent la famille de Lionel Messi et sur les fausses informations annonçant le décès de son père, il a répondu : « Nous sommes convaincus que la solidarité aide à surmonter ces situations. Il est toujours préférable d’affronter de tels problèmes avec un soutien proche, et je suis sûr que Messi le ressent de même. »

Au sujet de la rencontre face à l’Autriche, il a ajouté : « L’adversaire est coriace, il exerce une bonne pression et joue de manière directe ; c’est une équipe à prendre au sérieux. Ce tournoi montre qu’il n’y a pas d’adversaire facile ; la phase de poules a toujours été difficile. »

Il a ajouté que les temps de repos pour s’hydrater « donnent un coup de pouce moral à l’équipe théoriquement la plus faible, ce qui semble incohérent avec le fait que la rencontre se déroule désormais en quatre périodes. C’est un peu irréaliste. »

Concernant le suivi de la Coupe du monde, il a ajouté : « Nous visionnons tous les matchs possibles, puis nous restons informés, même si cela s’avère très compliqué durant cette compétition. »

Ancelotti avait récemment affirmé que l’Argentine ne jouait pas un football de haut niveau, ce à quoi Scaloni a répondu : «J’ai parfaitement compris ce qu’il voulait dire, et il l’a exprimé avec gentillesse. On a d’abord pensé qu’il avait dit quelque chose de négatif, mais ce n’est pas du tout le cas. Ça nous a fait plaisir. Il s’est exprimé dans un mélange d’espagnol, de portugais et d’italien, donc… c’était plus un compliment qu’une critique. »

Concernant les temps de repos pour s’hydrater, il reconnaît : « Cela paraît étrange au début. Nous finirons par nous y habituer, mais ce n’est pas encore naturel. Nous analysons la situation pour y remédier. Les matchs se déroulent de manière différente, tous en même temps, à cause de cela. Je suis sûr que cela s’améliorera. »

Concernant le style de jeu face à l’Algérie, il a affirmé : « Pour moi, la première et la deuxième mi-temps étaient identiques. L’adversaire joue et te met la pression. S’il te prend par surprise, tu dois te défendre. C’est ce qui s’est passé et ça va continuer. Si tu n’es pas prêt, les choses se compliquent, et nous le savons. L’important, c’est que l’équipe réagisse, et c’est ce qui me rassure. »

Interrogé sur le souhait qu’il formule pour Messi, qui fêtera ses 35 ans le 24 juin, il répond avec simplicité : « Nous voulons tous qu’il soit heureux. Croyez-moi. »

Concernant l’Espagne, il a indiqué : « Nous avons vu l’Espagne à l’entraînement et je ne suis pas surpris par sa victoire contre l’Arabie saoudite. Je ne suis pas non plus surpris par son match nul face au Cap-Vert, car elle ne le méritait pas. Elle a montré qu’elle était en forme et qu’elle constituait un adversaire redoutable. »

Concernant l’évolution de l’équipe depuis la Coupe du monde, il a affirmé : « Après le Qatar, nous avons disputé d’excellents matchs. Nous avons maintenu un niveau constant et intégré Tiago Almada, qui n’était pas titulaire. Il apporte ce que proposait Ángel Di María. Nous disposons également sur le banc de joueurs capables de faire basculer une rencontre, à l’image de Giuliano Simeone ou Nico Paz. Je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie : l’équipe manifeste une volonté constante de progresser, et c’est la meilleure nouvelle. »