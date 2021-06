Scaloni : "Messi est fatigué mais l'Argentine compte toujours sur lui"

Le sextuple Ballon d'Or a joué jusqu'à présent chaque minute de la campagne de son pays en Copa America, son manager hésitant à le reposer.

Lionel Scaloni a admis que l'Argentine comptait sur le capitaine "fatigué" Lionel Messi, insistant sur le fait qu'il était "très difficile de ne pas compter sur" la superstar de Barcelone. L'Argentine a validé sa place en quarts de finale de la Copa America après avoir battu le Paraguay 1-0 lundi, leur offrant trois victoires sur trois dans le groupe A. Papu Gomez a marqué le but vainqueur, mais Messi était à nouveau l'homme principal puisqu'il a touché 74 ballons et remporté 75% de ses 16 duels, plus que tout autre joueur de l'équipe.

Lionel Messi n'a pas encore raté une seule minute du tournoi, Scaloni concédant qu'il ne pouvait pas se résoudre à accorder du repos au joueur de 33 ans alors qu'il égalait le record de joueur le plus capé de tous les temps avec le maillot de l'Argentine, détenu jusqu'ici par Javier Mascherano, en honorant sa 147e sélection pour l'Albiceleste. "La réalité est que Messi a joué tous les matchs et il est très difficile de ne pas compter sur lui. Même s'il est fatigué, il continue de faire la différence", a déclaré Scaloni aux journalistes après le match.

"Aujourd'hui, nous avons effectué plusieurs changements et, malgré cela, nous avons pu prendre les trois points", a ajouté le sélectionneur de l'Argentine. Lionel Messi est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine avec 73 réalisations, avec son dernier but inscrit sous la forme d'un superbe coup franc lors de leur premier match de la Copa America contre le Chili la semaine dernière.

"La condition physique des joueurs m'inquiète"

L'article continue ci-dessous

Ce but lui a également permis de dépasser Gabriel Batistuta en tant que meilleur buteur de l'histoire de son pays lors de matches de compétition avec 39 buts, et il pourrait avoir la chance d'augmenter son score lorsque l'équipe de Scaloni affrontera la Bolivie lors de son dernier match du Groupe A le 29 juin.

Scaloni a apporté six changements à son onze de départ après sa victoire sur l'Uruguay lors de la deuxième journée, avec Angel Di Maria et Sergio Aguero dans le onze de départ, mais il est toujours préoccupé par le fait que l'équipe souffre d'épuisement en raison de l'enchaînement rapide des matches. "Ce qui m'inquiète, c'est la condition physique des joueurs car nous venons de jouer il y a trois jours et aujourd'hui les conditions n'étaient pas les meilleures, nous avons donc dû faire tourner les joueurs", a déclaré le sélectionneur de 43 ans.

"La première mi-temps, nous avons très bien joué et dans la seconde, en raison du mérite du Paraguay et de sa bonne condition physique, à la suite de nombreux jours de congé, ils avaient plus de contrôle sur le jeu. L'équipe a montré une bonne image dans la première la moitié, mais il y a toujours des choses à améliorer", a conclu Lionel Scaloni. Ce dernier serait bien inspiré de ne pas trop épuiser Lionel Messi avant la phase finale dans laquelle l'Argentine compte énormément sur lui.