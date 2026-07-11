Scaloni : « Malheureusement, l'Espagne ou la France va perdre la finale de la Coupe du monde »

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, a estimé que le match Espagne-France en demi-finale de la Coupe du monde 2026 s’apparentait à une finale avant l’heure.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, il a déclaré : « Reprendre le même onze ? Je l’ai déjà fait à plusieurs reprises, et il n’est pas exclu que je le refasse en alignant le même onze de départ. Malgré la folie qui a caractérisé le dernier match, l’équipe a montré de belles choses sur le plan du jeu et j’ai apprécié sa prestation. »

Quant aux déclarations de Lamine Yamal, qui a qualifié la confrontation entre la France et l’Espagne de « finale avant l’heure », Scaloni a commenté : « L’Espagne et la France sont sans aucun doute deux grandes équipes, et Lamine Yamal a raison de la décrire ainsi : c’est une confrontation qui s’apparente à une finale avant l’heure. Malheureusement, seule l’une des deux équipes se qualifiera pour le tour suivant. »

Scaloni a également rappelé le sacre de son équipe à la Copa América 2021, il y a cinq ans, qu’il a qualifié de grand tournant positif, en déclarant : Depuis, tout a basculé en notre faveur. Cette victoire a offert à la génération actuelle un immense élan moral et psychologique. Je me souviens que ce titre a été un bol d’air pour tout le monde, surtout pour les jeunes qui avaient déjà beaucoup tenté auparavant. C’était formidable et chargé d’émotion compte tenu des circonstances liées à la pandémie de Covid à l’époque ; c’était tout simplement incroyable. »

Concernant les rotations et les remplacements, il a expliqué : « Nos changements visent à faire progresser l’équipe. Avec Leandro Paredes, nous avons gagné en fluidité dans la circulation du ballon et en présence dans les zones adverses. Nous avons effectué quelques ajustements car nous avons rencontré des difficultés. En début de stage, le tableau semblait plus sombre en raison de certains éléments que l’on ne peut pas imaginer, mais aujourd’hui, je peux affirmer que nous avons surmonté ces obstacles et que nous continuons à nous battre avec force. »

Interrogé sur son prochain adversaire, la Suisse, Scaloni a exprimé tout son respect : « Aucun adversaire ne ressemble à un autre et il n’y a pas d’adversaire facile. Nous le savons bien et nous en tenons compte. Pour moi, la Suisse est une très bonne équipe qui rivalise avec les meilleures sélections. Elle se montre toujours solide et possède une longue tradition dans les Coupes du monde. Elle compte dans ses rangs des joueurs expérimentés qui se distinguent par leur puissance physique, Ce sera un match difficile et nous les respectons comme tous nos adversaires, d’autant plus que la sélection colombienne avait réalisé un travail formidable et que tout le monde pensait qu’elle serait à nos côtés à ce stade, mais la Suisse a réussi à la dominer et à l’éliminer. »

Interrogé sur l’héritage qu’il souhaite laisser à la sélection argentine, Scaloni a déclaré : « Je veux que cette équipe soit rappelée comme un groupe qui n’a jamais visé le minimum et n’a jamais abdiqué, et j’espère que le public argentin la verra ainsi. car pour nous, l’équipe nationale est une question de passion ; nous voulons montrer à tous que nous jouons avec la même fougue qu’un enfant de sept ans qui dribble dans la rue, et c’est cet héritage que cette génération laissera, je pense. »