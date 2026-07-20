Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, n’a pu contenir ses larmes après la défaite 1-0 en finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne. Il a confié que cette blessure était « très profonde » et laissé planer le doute sur son avenir à la tête des « Albicelestes ».

« En vérité, j’ai le cœur brisé, a-t-il confié en conférence de presse. Je ressens une grande douleur intérieure. Se retrouver dans cette situation nécessite de tout remettre à plat et de recommencer à construire un groupe solide comme celui-ci, ce qui sera extrêmement difficile. »

Interrogé sur Lionel Messi, il a salué la performance du capitaine malgré la défaite : « 39 ans, les gars ! C’est incroyable. Je savais qu’il continuerait à jouer tant qu’il le voudrait, et que ses coéquipiers et les supporters donneraient tout pour lui. »

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Il a ajouté : « J’espère que Messi est fier de ses coéquipiers, et je pense qu’il l’est déjà. J’espère également que les supporters sont fiers de cette équipe et de tout ce qu’elle a accompli. Pour moi, Messi est le meilleur joueur à avoir foulé les terrains de football, et ce qu’il a montré lors de cette édition était époustouflant, mais il n’en avait pas besoin pour confirmer son statut. »

Concernant son avenir à la tête de l’Albiceleste, il a créé l’incertitude en annonçant : « Mon contrat se termine en décembre, puis je compte m’arrêter pour laisser la place à quelqu’un d’autre. »

Il précise : « Mon idée est de m’arrêter pour souffler et prendre du recul. C’est un privilège incroyable d’être ici, et j’espère que d’autres en profiteront à l’avenir. Tout Argentin rêve de vivre cela. Pour moi, c’est un immense bonheur et un honneur d’avoir été là, bien au-delà de mes rêves les plus fous. »

Il a conclu : « Cela peut ressembler à un adieu, mais en même temps, j’ai envie de continuer. Cependant, comme je l’ai dit, je reste jusqu’en décembre, et ensuite, nous verrons ce qui se passera. »

Rappelons que Scaloni a mené l’Argentine au sacre mondial lors de la précédente édition, en battant la France aux tirs au but.