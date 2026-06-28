Scaloni : « Le sacrifice de Messi m'a mis dans l'embarras… Et voici notre accord secret »

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, a expliqué que son capitaine Lionel Messi avait mis l’intérêt du groupe avant ses propres statistiques en cédant sa place à ses coéquipiers lors de la dernière journée du groupe J de la Coupe du monde 2026, face à la Jordanie.

Selon ESPN, le sélectionneur a confié en conférence de presse : « Le bilan après ces trois victoires est très positif, d’autant plus que nous avons fait jouer tout le monde. Ils méritent tous de savourer la Coupe du monde et je pense qu’ils ont répondu aux attentes. »

Il a ajouté : « La Jordanie est une bonne équipe, qui ferme bien ses lignes arrière et ne laisse aucun espace. Nos joueurs ont livré un bon match et m’ont montré que tout le monde était prêt à jouer et à intervenir si nécessaire. À l’exception de Romero, que nous espérons voir revenir, tous les autres membres de l’effectif sont parfaitement disponibles. »

Il a conclu : « Nous devons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes, car ce maillot nous impose de toujours offrir la meilleure performance possible et d’essayer de gagner. Les joueurs ont l’esprit de compétition en eux, et c’est ainsi que les choses se passeront. »

L’entraîneur a ensuite évoqué le geste de Lionel Messi, déclarant : « Il est presque gênant d’en parler, car je ne sais plus quoi dire et il n’y a plus de mots pour lui rendre justice. Il aurait pu jouer les quatre-vingt-dix minutes pour renforcer sa légende personnelle, mais il a préféré laisser davantage de temps de jeu à ses coéquipiers en vue de la phase suivante, cette attitude illustre parfaitement son image : il ne se préoccupe pas des statistiques. J’ai échangé avec Leo et nous avons convenu que son entrée en jeu en seconde période était la meilleure option, ce qui démontre son importance pour le groupe. »

Scaloni a réaffirmé sa confiance en ses attaquants : « Nous ne doutons pas de Lautaro Martínez, de Julián Álvarez ni de Lo Celso. Marquer est toujours bienvenu, mais ils réalisent un travail exceptionnel. Lautaro est irréprochable dans son engagement. »

Le sélectionneur a ensuite évoqué Leandro Paredes : « C’est un garçon formidable qui a manqué la Coupe du monde au Qatar en 2022 de manière très cruelle et douloureuse, Nous attendions de lui offrir cette chance, et nous sommes très heureux pour lui et de ce qu’il a montré lors de cette rencontre. C’est un joueur très important pour le groupe, et le fait de pouvoir lui donner l’occasion de jouer et de réaliser une bonne performance, en plus de marquer un but, nous remplit d’une joie encore plus grande. Je suis donc très heureux pour lui. »

Concernant le duo d’attaquants, Scaloni a ajouté : « Julián n’était pas titulaire, il était entré en cours de jeu lors des deux matchs précédents. Aujourd’hui, l’équipe a eu le luxe de pouvoir aligner les deux ensemble, et je pense qu’ils ont été à la hauteur, comme ils l’avaient déjà été contre le Paraguay au stade Monumental. Nous devons toujours rechercher l’équilibre : l’équipe ne doit jamais perdre son équilibre, sinon des choses que nous n’aimons pas se produiront. L’idée fondamentale est que cet équilibre au sein de l’équipe ne soit jamais rompu. »