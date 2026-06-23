Scaloni l’assure : « Messi se sacrifie pour sauver l’Argentine… et la présence de ce duo risque de nous être fatale. »

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, a souligné l’engagement exceptionnel de Lionel Messi lors de la victoire 2-0 contre l’Autriche en Coupe du monde 2026.

Selon le journal espagnol Marca, le sélectionneur a salué la performance de son capitaine, d’autant que ce dernier est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 18 réalisations, dépassant ainsi l’ancien record de l’Allemand Miroslav Klose (16 buts).

« La prestation de Leo… Même quand l’équipe peinait à conserver le ballon, il s’est beaucoup sacrifié et a même récupéré le ballon sur l’action du but. Son engagement était évident. Sa simple présence fait une énorme différence. Je ne sais pas si cela suffit, mais je ne peux qu’admirer son attitude.

Il a ajouté : « Je suis satisfait de la prestation de Leo, surtout parce qu’il a retrouvé le chemin des filets, et je suis également satisfait de la prestation de l’équipe. Je pense que l’équipe sait se battre quand il le faut. Par moments, l’adversaire ne nous a pas vraiment mis sous pression, mais nous n’avions pas non plus le ballon. Nous avons souffert, mais nous savons comment le faire. C’est un mérite de l’équipe, même si nous aurions pu faire mieux. Son atout, c’est qu’elle sait ce qu’elle doit faire et à quel moment. »

Interrogé sur le penalty manqué par Messi dès la 8^e minute, Scaloni a reconnu : « C’est évidemment un coup dur, mais l’équipe avait déjà réalisé deux ou trois actions de grande qualité avant cet instant. La séquence qui a conduit au penalty était superbe, et marquer aurait été parfait. On a senti que le match aurait pu basculer si nous avions ouvert le score, mais l’équipe a encore répondu présente. Après ce penalty, elle a immédiatement enchaîné trois ou quatre actions décisives. Quand Leo brille, tout le monde brille, et c’est tout à l’honneur du groupe. »

À la pause pour s’hydrater, l’entraîneur argentin a clarifié la marche à suivre : « J’ai rappelé aux joueurs ce qu’il fallait corriger. Quand on fait preuve de patience et qu’on fait circuler le ballon d’un côté à l’autre, on finit par trouver des espaces. Aucune raison de se précipiter. Les deux ou trois fois où l’on a lancé un joueur dans la profondeur, on s’est créé des occasions. »

Interrogé sur sa réaction après le deuxième but de Messi, il a répondu : « Ma réaction a été la même que d’habitude, avec la certitude que le match était plié, car il était compliqué. Ce but nous a apporté le calme dont nous avions besoin à quelques instants de la fin. »

Scaloni salue l’enthousiasme des supporters argentins, séduits par l’engagement et la joie de jouer de l’équipe, mais il refuse de considérer sa sélection comme grande favorite : « Sept ou huit équipes peuvent encore briguer la Coupe du monde et vont se battre avec acharnement. »

Il a ajouté : « La Coupe du monde ne se joue pas en fonction des favoris ou des noms des joueurs que compte chaque équipe. De nombreux facteurs entrent en jeu, comme l’aspect psychologique et physique. Il y a beaucoup de grandes équipes, et au final, c’est l’une d’entre elles qui l’emportera. Nous serons dans la course, mais ce sera difficile pour tout le monde. »

Interrogé sur la possibilité d’aligner Lautaro Martínez et Julián Álvarez aux côtés de Messi, il répond : « J’adorerais aligner Lautaro, Julián et Messi ensemble. Je les apprécie tous. Leo doit jouer, c’est moi qui décide. Aligner les deux en même temps n’est pas simple : si l’équilibre se rompt, l’équipe devient vulnérable. Ce n’est pas notre objectif. J’aimerais les voir évoluer ensemble, mais l’intérêt collectif prime. Ils le comprennent et gèrent la situation avec professionnalisme. »