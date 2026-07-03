Scaloni l’assure : « Messi est prêt pour affronter le Cap-Vert, et nous ne modifierons pas notre style de jeu en raison de la chaleur. »

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, a affirmé que sa star Lionel Messi serait en mesure de tenir si le huitième de finale de la Coupe du monde 2026 contre le Cap-Vert devait aller en prolongation.

En conférence de presse, il a expliqué : « Nous verrons ce qui se passera ; il est inutile de répondre maintenant, mais je pense qu’il tiendra le coup en cas de prolongation. Nous préparons ce match avec sérieux et respect pour notre adversaire, puis nous évaluerons la situation. »

Concernant la condition physique du défenseur Cristian Romero, il a ajouté : « Pour l’instant, il va bien, mais on ne peut pas garantir qu’il tiendra la distance. Si les joueurs participent aux matchs, c’est parce qu’ils sont disponibles ; s’il s’entraîne bien aujourd’hui, il sera de la partie. »

Interrogé sur la répartition des buts au sein de l’effectif, il a répondu : « C’est Messi qui a marqué, mais nous avons créé des occasions grâce à d’autres joueurs. Le fait qu’un attaquant ait trouvé le chemin des filets, même s’il s’agit de lui, n’empêche pas qu’il y ait d’autres attaquants dans l’équipe. Nous avons créé beaucoup d’occasions, même si le gardien adverse a été le héros de la rencontre. »

Scaloni a ensuite évoqué son prochain adversaire, la sélection du Cap-Vert, en déclarant : « C’est une équipe invaincue qui méritait de gagner certains matchs. Même si elle a souffert contre l’Espagne et l’Uruguay, elle reste dangereuse en contre-attaque. Nous l’avons étudiée en détail ; sa présence ici n’est pas un hasard. »

Interrogé sur les favoris pour le titre, Scaloni a ajouté : « Ce sont les équipes qui sont au meilleur de leur forme qui s’imposent actuellement ; j’ai vu le Mexique, qui a livré un match formidable, et il y a aussi la France, le Brésil, la Colombie et l’Espagne. Je ne veux oublier personne, comme le Portugal et l’Angleterre, mais ce qu’a montré la France doit être pris en compte. »

Interrogé sur la pression qui pèse sur son équipe, l’entraîneur argentin a répondu : « Nos joueurs sont avant tout des supporters, et le groupe n’a cessé de démontrer sa personnalité et sa force. Ils doivent vivre l’instant présent et, à chaque fois qu’ils regardent les tribunes, puiser dans l’engouement du public une motivation et une joie supplémentaires. »

Quant à l’impact des températures élevées sur les performances, Scaloni a déclaré : « Je ne sais pas si cela change tout, car jouer à 18 heures à Miami aurait pu être compensé par un match en soirée. Je ne me plains pas car les conditions sont les mêmes pour les deux équipes, et nous avons disputé la finale de la Copa América en soirée. Le spectacle ne sera pas le même et les horaires sont ce qu’ils sont, mais nous ne changerons rien à cause de la chaleur. »

Scaloni a conclu : « Tout le monde a envie de jouer et de répondre aux attentes du public sur le terrain ; chaque joueur rêve de ce moment depuis qu’il est tout petit. »