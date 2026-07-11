Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, a affirmé que de nombreux observateurs souhaitaient voir les « danseurs de tango » s’incliner lors de la Coupe du monde 2026.

Lors de la conférence de presse précédant la rencontre face à la Suisse, il a déclaré : « L’équipe d’Espagne méritait de gagner, mais elle a aussi souffert. Je pense que la France a imposé son autorité et prouvé qu’elle était d’un très haut niveau. De notre côté, nous traversons une bonne période, indépendamment de ce qui s’est passé contre le Cap-Vert. mais nous avons un atout par rapport au Mondial au Qatar : cette équipe possède désormais l’expérience d’un titre mondial, preuve que les joueurs ne ressentent ni le poids de la responsabilité ni la pression ».

Le sélectionneur a également fait l’éloge du capitaine de l’équipe, Lionel Messi, soulignant ses capacités exceptionnelles : « Leo court toujours à peu près de la même manière pendant les matchs ; ce n’est pas une question de courir plus ou moins, mais il est devenu beaucoup plus décisif. Je pense que l’équipe l’aide énormément, mais sur le plan physique, il a suivi un programme de préparation exceptionnel qui lui a permis d’obtenir les résultats escomptés »,

Il a ajouté : « Il est évident que Messi donne tout. Dès qu’il sent qu’il peut être dangereux devant le but, il se transforme en machine. Ça ne me surprend pas, mais ça peut étonner ceux qui ne le connaissent pas. Tant qu’il aura l’envie et la motivation, il restera le meilleur joueur, et nous qui le connaissons et le voyons s’entraîner tous les jours, nous mesurons l’étendue de ses capacités. Ce qu’il réalisait à 23 ans sous Guardiola à Barcelone est difficile à décrire, et je pense qu’il restera le meilleur tant qu’il le voudra. »

Scaloni est ensuite revenu sur la sélection espagnole, déclarant : « Les performances de l’Espagne s’améliorent de match en match. Elle a livré une bonne prestation face à la Belgique. Même si les conditions actuelles ne lui sont pas favorables – en raison d’un terrain sec qui freine la vitesse du ballon et d’une forte chaleur pour disputer les matchs à 14 heures –, elle conserve son identité et son style de jeu, et un véritable test de taille les attend désormais, qui remettra les deux équipes à leur juste place. L’Espagne est une équipe redoutable et effrayante, et nul n’a besoin de mon témoignage pour le confirmer. »

L’entraîneur argentin est revenu sur la précédente rencontre face à l’Égypte, la qualifiant d’expérience unique. Il a déclaré : « Je ne sais pas comment classer ce match, car il n’est pas nécessaire de gagner pour vivre une telle ambiance. Toutes les personnes à qui j’ai parlé ont ressenti la même chose : une émotion et des sentiments intenses, indescriptibles. Nous savons tous que cette Coupe du monde semble être la dernière pour Leo Messi, et c’était tout simplement incroyable. »

Concernant les fluctuations de performance de l’équipe et ses baisses de régime à certains moments, Scaloni a expliqué son analyse de la situation en déclarant : « Je pense que l’équipe se porte très bien, malgré quelques petits détails techniques. Nous créons des occasions et construisons le jeu, et il est logique que nous rencontrions des difficultés accrues, surtout quand l’adversaire joue le match de sa vie contre nous ; cela double la difficulté. Il n’est pas toujours possible de jouer avec le même niveau de qualité qu’au Qatar : maintenir un tel niveau est très exigeant ».

Interrogé sur les rumeurs d’arbitrage favorable, il a répondu avec fermeté : « Depuis 1986, on dit que les arbitres nous aident ; ce n’est pas nouveau. L’Argentine est l’une des équipes qui font toujours vibrer la compétition, et oui, beaucoup de gens ne veulent pas que l’Argentine remporte le titre, ce qui est tout à fait normal. Il y en a peut-être même beaucoup plus qui ne souhaitent pas notre victoire, mais nos joueurs se servent de cela comme d’une forme de rébellion positive et de sursaut ».

Il a ajouté : « Je tiens à souligner qu’avec la vidéo, il est devenu très difficile de bénéficier d’une aide arbitrale. Par exemple, Alessandro Martínez s’est fait piétiner le pied sans que la possession ne change, et pourtant le but a été annulé. Avec l’essor des réseaux sociaux, tout est amplifié et exagéré, mais il n’y a ni favoritisme ni complaisance, et il est désormais impossible pour les arbitres de faire preuve de complaisance ».

Pour conclure, Scaloni a réagi au fait qu’il est sur le point de battre le record de victoires en Coupe du monde pour un sélectionneur : « Je n’étais pas au courant de ce chiffre, je savais que j’avais sept victoires à mon actif, et je suppose que Carlos Bilardo me devance. En réalité, cette comparaison me met mal à l’aise. Si nous remportons des victoires, cela signifie que nous allons de l’avant, et c’est pour moi une grande fierté de continuer à occuper ce poste. »