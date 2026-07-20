Scaloni l'a laissé de côté… Lautaro réagit après avoir été écarté face à l'Espagne

Lautaro Martínez a exprimé sa déception après la défaite de l’Argentine face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, et a adressé un message au sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni.

Le capitaine de l’Inter Milan, fraîchement couronné meilleur buteur de Serie A et vainqueur du doublé championnat-Coupe d’Italie avec les Nerazzurri,

Il a ensuite inscrit trois buts en sept matches avec l’Albiceleste durant le Mondial, dont deux réalisations décisives dans les dernières minutes face à la Suisse en quarts puis contre l’Angleterre en demies.

Pourtant, l’attaquant a assisté à l’intégralité de la finale depuis le banc, sans pouvoir participer à la défaite 1-0 concédée face à l’Espagne, match au cours duquel son équipe n’a cadré aucune tentative avant la fin de la prolongation.

Ce soir, l’attaquant a brisé le silence sur Instagram : « Nous avons tout donné pour remporter la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive, mais cette fois-ci, cela ne nous était pas destiné. Je suis très fier d’être Argentin. »

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Il a également glissé une allusion à la décision du sélectionneur Lionel Scaloni de ne pas le faire jouer en finale : « J’aurais aimé aider l’équipe sur le terrain, mais ce n’est pas grave. »

Il a ajouté : « Merci à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de ce tournoi, qui ont parcouru kilomètre après kilomètre pour être près de nous, et à tous ceux qui nous ont encouragés aux quatre coins de notre pays. »

Titulaire lors des quatre premiers matchs de la Coupe du monde, Lautaro avait ensuite cédé sa place à Julián Álvarez.

La décision d’utiliser le dernier remplacement en prolongation pour faire entrer le défenseur Marco Senesi, laissant l’attaquant de l’Inter sur le banc pendant tout le match, a été l’un des choix les plus critiqués à l’encontre de l’entraîneur Scaloni dans les médias argentins.

Le capitaine de l’Inter a marqué 40 buts et délivré 13 passes décisives en 84 sélections avec l’Albiceleste, et compte à son palmarès la Coupe du monde 2022 ainsi que la Copa América 2021 et 2024.

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