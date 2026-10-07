Le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a fait ses adieux à la légende Lionel Messi lors de la soirée de sa retraite internationale, avec des mots émouvants, le qualifiant de meilleur joueur de l'histoire.

Messi a disputé son dernier match sous le maillot de l'Argentine à l'aube de ce mercredi, et a contribué à une large victoire en amical face au Bénin (3-0), en inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives.

Scaloni a déclaré en conférence de presse d'après-match : « Je n'aurais jamais imaginé de ma vie que j'entraînerais le meilleur footballeur de l'histoire. Entraîner Messi était un rêve devenu réalité. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par la chaîne argentine « ESPN » : « Je suis reconnaissant pour cette opportunité qui m'a été offerte d'être à ses côtés, et il sera triste de ne plus le revoir. Mes larmes coulent parce que beaucoup de pensées me traversent l'esprit. Il nous a laissé un immense héritage. Cette histoire se poursuivra, mais il restera une personne irremplaçable. »

Il a poursuivi : « Nous devons désormais continuer le chemin sans lui. Ce sera difficile, car ce que nous avons vécu ces dernières années n'est pas normal. Nous sommes capables de gérer la situation ; nous avons quelques jeunes joueurs talentueux. Aussi forte que soit l'équipe, il n'est pas facile de convaincre les gens de la difficulté de la situation. »

Il a souligné dans ses déclarations : « J'ai joué avec de grands joueurs, et j'en ai vu beaucoup, mais ce qu'il offre, je ne l'ai vu chez personne d'autre. Il est inégalable, il est unique en son genre. Le meilleur joueur de tous les temps s'en est allé. »

Il a précisé : « Mes joueurs étaient nerveux aujourd'hui. Ils voulaient que Leo parte de la meilleure façon possible. Tout le monde, même les grands joueurs, le regarde du même regard et lui souhaite tout le meilleur. Tout le monde lui parle depuis dimanche, alors ce n'était facile pour personne. »

Il a enchaîné : « De nouveaux joueurs nous ont rejoints, ce qui apporte une nouvelle perspective et nous permet de jouer sur un plus large registre, ce qui n'était pas possible auparavant. Nous essayons de les intégrer, et nous voyons comment ils vont coopérer. Tout le monde doit contribuer. »

Il a ajouté : « La seule façon de compenser l'absence de Messi, c'est un bon jeu collectif. Actuellement, il nous manque ce joueur capable de faire la différence, capable de changer le cours d'un match en un instant, capable de tout renverser lors d'un mauvais jour par un éclair de génie. Il y a de très bons joueurs, mais aucun comme lui. Il n'y aura jamais de joueur comme lui. »

Il a conclu ses déclarations : « Nous devons être reconnaissants pour tout ce qu'il nous a donné. Si les choses se passent bien, je continuerai comme entraîneur, mais il est stupéfiant de voir un autre joueur comme lui, qui laisse derrière lui un immense héritage à trente-neuf ans. Il méritait cette soirée, une soirée comme celle-ci. »



