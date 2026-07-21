Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, est l'une des figures les plus affectées par la défaite de son équipe face à l'Espagne (1-0) en finale de la Coupe du monde 2026 dimanche dernier. Il n'a pas pu retenir ses larmes lors de la conférence de presse lorsqu'il a été interrogé sur son avenir, et a dû cesser brusquement de répondre.

Moins de 48 heures après la défaite de l'Argentine, Scaloni a quitté le centre d'entraînement de la Fédération argentine de football, qui ressemble à une cité sportive, et a répondu depuis sa voiture aux questions des médias présents.

Concernant son avenir, Scaloni a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Ce sont des choses que l'on peut décider de reconsidérer après un tournoi comme celui-ci ; nous sommes ici jusqu'en décembre. Le plus important, c'est que les gens ont compris que l'équipe a tout donné, et que la sélection nationale a fait preuve d'une grande unité et d'une grande cohésion. »

Au sujet de la sanction attendue contre l'Argentine après avoir brandi le drapeau des îles Malouines à l'issue de la victoire face à l'Angleterre (2-1) en demi-finale, il a expliqué : « Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. J'ignore si cela se produira à l'avenir ; on ne nous a rien signalé. »

Scaloni a également saisi l'occasion pour exprimer sa reconnaissance envers l'affection du peuple malgré la défaite, déclarant : « L'accueil du peuple a été impressionnant, et très chaleureux. C'est une bonne chose qu'il y ait une célébration, même s'il est difficile d'accepter de ne pas avoir gagné. Mais il est également bon de savoir que nous faisons preuve de noblesse dans la défaite, et que nous sommes capables d'en tirer des enseignements positifs. »

Scaloni a refusé de commenter les rumeurs circulant sur l'existence d'une discorde entre les joueurs argentins après la défaite en finale, déclarant : « Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez, car je n'utilise pas les réseaux sociaux. » Il a par ailleurs exprimé sa déception face à l'éventualité de conflits internes au sein de l'équipe, ajoutant : « Je n'arrive pas à croire ce que vous me demandez. »