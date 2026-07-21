Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, est l'un des visages les plus marqués par la défaite de son équipe face à l'Espagne (1-0) en finale de la Coupe du monde 2026 dimanche dernier. Il n'a pu retenir ses larmes lors de la conférence de presse lorsqu'il a été interrogé sur son avenir, et a dû interrompre soudainement sa réponse.

Moins de 48 heures après la défaite de l'Argentine, Scaloni a quitté le centre d'entraînement de la Fédération argentine de football, qui ressemble à une véritable cité sportive, et a répondu depuis sa voiture aux questions des médias présents.

Au sujet de son avenir, Scaloni a déclaré, d'après le quotidien « Mundo Deportivo » : « Ce sont des choses que l'on peut décider de reconsidérer après un tournoi comme celui-ci ; nous sommes là jusqu'en décembre. Le plus important, c'est que les gens ont compris que l'équipe a tout donné, et que la sélection nationale a fait preuve d'une grande unité et d'une grande cohésion. »

Concernant la sanction attendue contre l'Argentine après le déploiement du drapeau des îles Malouines à la suite de la victoire contre l'Angleterre (2-1) en demi-finale, il a précisé : « Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si cela arrivera à l'avenir ; on ne nous a rien signalé. »

Scaloni a également saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude envers l'affection du peuple malgré la défaite : « L'accueil du peuple a été impressionnant, et très chaleureux. C'est bien qu'il y ait une célébration, même s'il est difficile d'accepter que nous n'ayons pas gagné. Mais il est bon aussi de savoir que nous faisons preuve de noblesse dans la défaite, et que nous pouvons en tirer des enseignements positifs. »

Scaloni a refusé de commenter les rumeurs qui circulent au sujet d'une dispute entre les joueurs argentins après la défaite en finale, déclarant : « Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez, car je n'utilise pas les réseaux sociaux. » Il a également exprimé sa déception face à l'éventualité de conflits internes au sein de l'équipe, affirmant : « Je ne crois pas ce que vous me demandez. »