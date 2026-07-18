Scaloni : « De la Fuente ignore mes intentions… Mais c'est à Messi qu'il faut poser la question. »

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, a déclaré que la finale de la Coupe du monde contre l’Espagne s’annonçait comme un match très particulier pour lui, rappelant qu’il disputait là sa deuxième finale consécutive dans l’épreuve, un exploit rare dans l’histoire du football.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, il est revenu sur les détails de son accolade avec Luis de la Fuente, déclarant : « Je ne dirai pas ce que je lui ai dit, car nous étions dans une situation un peu bizarre, au milieu de toute cette effervescence… Je lui ai dit que j’étais venu pour lui, sinon je ne serais pas venu, et il y a d’autres choses que je ne vous dirai pas. »

Interrogé sur le point fort de la Roja, il a répondu avec malice : « Ce qui m’inquiète le plus, c’est le départ du bus de l’hôtel. L’Espagne est une grande équipe, une sélection formidable, qui vit un moment exceptionnel sous les ordres de Luis, et ça me réjouit. »

Interrogé sur la possibilité que ce Mondial soit le dernier de Lionel Messi, il a répondu avec prudence : « Qu’est-ce que j’en sais ? Il faut lui poser la question, je n’en ai aucune idée… Il continue de nous éblouir, et c’est une réponse qu’il doit donner lui-même. »

Interrogé sur la déclaration de Messi, qui a évoqué « de l’histoire à l’état pur » après la victoire contre l’Angleterre, Scaloni a rétorqué : « L’histoire à l’état pur, c’est Messi lui-même ; il est l’histoire et la légende. Entendre ces mots de sa bouche me remplit de fierté. Que le meilleur footballeur que le monde ait connu ait cette vision des choses est formidable, et je pense qu’atteindre la finale à 39 ans est quelque chose d’incroyable. C’est pourquoi, quand je disais « profitons-en », nous devions apprécier ce qu’il accomplit, car l’histoire et la légende, c’est Messi, avec tout ce groupe de joueurs qui nous a fait vivre des années formidables. »

Il conclut : « Les gens pensent qu’un Argentin peut y arriver, mais c’est très dur. Je l’ai déjà dit : ce qu’ils ont accompli est incroyable et le staff leur en sera toujours reconnaissant. J’espère qu’on gagnera, mais si ce n’est pas le cas, le parcours aura été extraordinaire et servira d’exemple à tous. »

Concernant la rencontre face à l’Espagne, le sélectionneur argentin a précisé : « Nous avons bien sûr étudié leurs matches, car nous pouvions les croiser dès mars, sans pour autant les privilégier. Depuis décembre, nous analysons tous nos potentiels adversaires. Nous avons étudié plusieurs adversaires potentiels, mais il n’est pas bon non plus d’analyser à outrance. Nous savons comment ils jouent, nous connaissons leurs points forts, et nous allons tenter de les empêcher de les exploiter. »

Interrogé sur l’expérience, Scaloni a ajouté : « L’Espagne aligne aussi des joueurs qui ont déjà brillé dans de grands stades et qui sont des cadres de leurs clubs. La pression s’évapore dès que le ballon est en jeu : le footballeur ne pense plus qu’à jouer. Je ne pense pas que cela soit un obstacle : quand les deux équipes entrent sur le terrain, elles cherchent simplement à donner le meilleur d’elles-mêmes en prenant le contrôle du ballon. »

Interrogé sur les similitudes entre l’Espagne et l’Argentine, Scaloni a répondu : « Luis me connaît en tant que personne… mais il ignore ma vision du football. Nous savons comment nos équipes jouent, mais nous n’avons pas évoqué nos stratégies. Chaque sélection possède ses subtilités, toutefois nous partageons un point commun : l’attaque par le jeu. Nos styles sont proches : nous nous appuyons tous deux sur la possession pour imposer notre jeu. Sur ce plan, nous nous ressemblons, et nous espérons offrir un grand spectacle dimanche. »

Interrogé sur la passion et le soutien des supporters, Scaloni a conclu : « Quand on voit nos supporters faire la fête ainsi, et qu’on mesure leur bonheur, cela nous touche et ne peut nous laisser indifférents. Comme je l’ai déjà dit, nous jouons pour eux. Nous jouons pour nos fans, pour nos familles et pour toutes les personnes qui attendent de voir l’équipe nationale. Nous avons retrouvé quelque chose d’une immense valeur : voir les gens devant leur télévision vêtus du maillot argentin, et un supporter de River Plate embrasser un supporter de Boca Juniors. Nous le ressentons, nous en tenons compte… Comment cela ne pourrait-il pas vous émouvoir ? »

Concernant l’état de forme actuel de son équipe, Scaloni a affirmé : « Je pense que l’équipe a connu des moments positifs, notamment lors des derniers matchs. La deuxième mi-temps contre l’Angleterre a été excellente. Nous sommes en meilleure forme, même s’il reste des axes d’amélioration, comme toujours. Nous ferons tout pour remporter la finale. »

Scaloni a conclu : « Nous nous préparons comme pour chaque match, avec l’envie de bien faire et la volonté d’analyser l’adversaire pour exploiter ses failles. Au-delà du statut de finale, c’est avant tout un match de football. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour l’emporter. Nous ne nous mettons pas en tête que c’est une finale de Coupe du monde, car si on le fait, on risque de se disperser, et nous verrons bien ce qui se passera ensuite. »