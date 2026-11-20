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SC Verl - RW Essen : heure du coup d’envoi

Le SC Verl reçoit le Rot-Weiss Essen pour un duel de 3. Liga. Le prétendant à la première place venu d’Essen veut maintenir la pression sur les équipes de tête, tandis que Verl a un besoin urgent de points dans la lutte pour le maintien.

Le SC Verl traverse une profonde crise. Cinq défaites lors de ses cinq derniers matches officiels parlent d’elles-mêmes, auxquelles s’ajoutent un revers 4-1 en match amical contre le VfL Bochum et, plus récemment, une défaite 1-0 à domicile contre le VfB Stuttgart II en championnat. L’entraîneur Orest Shala et son équipe, 17es au classement, sont sous forte pression.

Le Rot-Weiss Essen arrive, à l’inverse, en grande forme. L’équipe d’Uwe Koschinat occupe la troisième place du classement et reste sur deux victoires consécutives en championnat : 1-0 contre l’Alemannia Aachen et 1-0 sur le terrain de Sonnenhof Großaspach. Sa seule défaite lors de ses cinq derniers matches officiels a été le revers serré 2-1 contre le RB Leipzig en Coupe d’Allemagne, alors qu’Essen a longtemps mené 1-0.

En marge du championnat, le RWE dispute aussi la Niederrheinpokal. En quart de finale de cette coupe régionale, Essen a affronté le club d’Oberliga Ratingen 04/19. Un signe supplémentaire que le club est présent sur tous les fronts et veut renouveler ses succès en coupe des années précédentes.

Pour Verl, cette rencontre est bien plus qu’un simple match de championnat. Un nouveau revers pourrait encore aggraver sa situation dans le bas du classement de 3. Liga. Voici où et quand suivre le match en direct.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé au SC Verl et au RW Essen ?

Le SC Verl n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches officiels : son bilan est de zéro victoire, zéro nul et cinq défaites. En 3. Liga, Verl s’est récemment incliné 1-0 contre le VfB Stuttgart II et, auparavant, 4-1 contre Wehen Wiesbaden. Sur ces cinq rencontres, Verl n’a marqué que cinq buts, contre douze encaissés. Sa série de défaites en championnat atteint désormais quatre matches consécutifs.

Le RW Essen a remporté trois de ses quatre derniers matches officiels. En championnat, Essen s’est imposé 1-0 contre l’Alemannia Aachen et 1-0 sur le terrain de Sonnenhof Großaspach. Sa seule défaite a été le revers 2-1 contre le RB Leipzig en Coupe d’Allemagne. Auparavant, Essen avait perdu 1-0 sur le terrain d’Ingolstadt. En cinq matches officiels, le RWE a inscrit cinq buts et en a encaissé quatre.

SC Verl - RW Essen : compositions

SC Verl - RW Essen : forme

SC Verl - RW Essen : bilan des confrontations directes

SC Verl - RW Essen : les classements