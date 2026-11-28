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SC Fribourg - RB Leipzig : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 11 29 nov. 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

Le SC Fribourg reçoit le RB Leipzig dimanche 29 novembre à l’Europa-Park Stadion. Ce duel de Bundesliga oppose le troisième au quatrième du classement.

Fribourg aborde ce match avec le plein de confiance. L’équipe de Julian Schuster a remporté ses cinq derniers matches officiels, dont le plus récent jeudi, 2-1 contre le Twente Enschede en Ligue Conférence.

Leipzig est également en forme. Sous la direction de Martin Demichelis, le club saxon s’est récemment imposé 3-1 contre Lens en Ligue des champions, puis 5-1 sur le terrain de l’Union Berlin.

Côté visiteurs, Antonio Nusa sera au centre de l’attention. Âgé de 21 ans, il compte cinq buts et sept passes décisives en dix matches de Bundesliga et est considéré comme un élément clé de l’attaque de Leipzig.

Fribourg, de son côté, s’est appuyé sur sa régularité ces dernières semaines. Le souvenir de sa victoire 4-1 à domicile contre Leipzig en mai devrait lui donner un élan supplémentaire.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur l’heure du coup d’envoi, la chaîne TV et le streaming pour suivre la rencontre.

Les faits marquants de la semaine : qu’ont fait le SC Fribourg et le RB Leipzig ?

Le SC Fribourg a remporté ses cinq derniers matches officiels (5-0-0). L’équipe s’est récemment imposée 2-1 contre le Twente Enschede en Ligue Conférence, après une victoire 1-0 sur le terrain d’Elversberg et un succès 2-0 contre l’Union Berlin. Au total, Fribourg a inscrit huit buts et en a encaissé deux.

Le RB Leipzig affiche trois victoires et deux défaites (3-0-2). Le club saxon a récemment battu Lens 3-1 en Ligue des champions, après s’être imposé 5-1 sur le terrain de l’Union Berlin. Entre-temps, Leipzig a perdu un match amical contre Mlada Boleslaw 4-5 et une rencontre de Ligue des champions sur le terrain de Manchester City 2-3. Sur ces cinq matches, son bilan est de 19 buts marqués et 12 encaissés.

SC Fribourg - RB Leipzig : compositions d’équipe

SC Fribourg - RB Leipzig : forme récente

SC Fribourg - RB Leipzig : bilan des confrontations directes

SC Fribourg - RB Leipzig : classements