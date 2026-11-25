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SC Fribourg contre Twente Enschede : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 15:00 Europa-Park Stadion

Le SC Fribourg reçoit Twente Enschede à l’Europa-Park Stadion en Ligue Conférence. Les deux équipes visent des points importants dans la phase de ligue.

Fribourg aborde ce match avec le plein de confiance. L’équipe de Julian Schuster a remporté ses cinq derniers matches officiels, dont le plus récent 1-0 sur le terrain d’Elversberg.

En Ligue Conférence, Fribourg occupe actuellement la 14e place. Lors de son dernier match dans la compétition, l’équipe a décroché une importante victoire à l’extérieur, 1-0 contre Trabzonspor.

Twente Enschede se rend en Allemagne à la troisième place du classement de la phase de ligue. L’équipe de John van den Brom a poursuivi sur sa lancée en battant récemment Willem II Tilburg 2-1 en Eredivisie.

L’attaque de l’équipe néerlandaise se distingue particulièrement. En s’imposant récemment 9-0 sur le terrain d’Excelsior Rotterdam, Twente a montré à quel point elle pouvait être dangereuse devant le but.

Deux équipes en grande forme vont donc s’affronter. Voici où suivre la rencontre.

Les faits marquants de la semaine : qu’a-t-il gagné au SC Fribourg et à Twente Enschede ?

Le SC Fribourg a remporté ses cinq derniers matches officiels, pour un bilan de 5-0-0. L’équipe s’est imposée 1-0 sur le terrain d’Elversberg lors de sa dernière rencontre, après avoir battu l’Union Berlin 2-0.

Sur cette série, Fribourg a inscrit huit buts et en a encaissé cinq. Sa victoire 3-2 contre le VfL Wolfsburg en Coupe d’Allemagne fait également partie de ce bilan.

Twente Enschede compte quatre victoires et un match nul (4-1-0). L’équipe a récemment battu Willem II Tilburg 2-1, après un nul 2-2 contre l’Ajax Amsterdam.

Au total, Twente a marqué 18 buts et en a encaissé quatre. Ce bilan comprend également une victoire 3-1 contre Pafos FC et un succès 9-0 sur le terrain d’Excelsior Rotterdam.

SC Fribourg contre Twente Enschede : compositions d’équipe

SC Fribourg contre Twente Enschede : forme des équipes

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