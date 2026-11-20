Comment regarder SC Bastia - Villefranche Beaujolais avec un VPN

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France DAZN

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Présentation du match

Ligue 3 - Journée 13 21 nov. 2026 - 08:45

Le SC Bastia reçoit Villefranche Beaujolais en Ligue 3. Les deux équipes cherchent à mettre fin à une période récente en dents de scie et à s’éloigner du bas du classement.

Bastia aborde cette rencontre après une défaite 2-0 contre Rouen lors de son dernier match de championnat et voudra renouer avec la victoire devant son public. Son dernier succès en championnat, 2-0 face à Quevilly, a montré sa capacité à obtenir des résultats, mais la régularité lui fait défaut.

Villefranche reste sur une défaite 2-0 contre Quevilly lors de son dernier match de Ligue 3, même si le club s’est repris en battant Paray en Coupe de France le week-end dernier. Cette victoire en coupe comptera peu ici : le championnat est désormais la priorité.

Respectivement 13e et 16e de Ligue 3, les deux clubs savent que les points en jeu dans cette rencontre sont précieux. Trois places les séparent, mais les écarts sont faibles à ce niveau.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion, l’heure du coup d’envoi et les équipes avant cette rencontre de Ligue 3.

Actualités des équipes et effectifs