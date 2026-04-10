سبب غير sportif.. Pourquoi Hakimi est-il absent des candidats à un prix franco-africain ?

Le Marocain Achraf Hakimi, latéral droit du Paris Saint-Germain, a été écarté de la liste des candidats au Prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat de France.

Le journal français « L’Équipe » a indiqué ce vendredi que le nom de Hakimi ne figure pas parmi les 11 nommés pour ce prix prestigieux cette saison, pour des raisons sans lien avec le sportif, mais en raison de son comportement en dehors du terrain.

Il a ajouté que le joueur de 27 ans a été absent des nominations en raison de son renvoi devant la justice dans une affaire de viol.

Selon les critères de sélection, le joueur doit « faire preuve d’un comportement exemplaire sur le terrain et en dehors ».

L’international marocain a été renvoyé devant la justice en février dernier, sur fond d’accusations dans une affaire de viol remontant à février 2023.

Le Prix Marc-Vivien Foé a été créé en hommage à l’ancien international camerounais, décédé d’une crise cardiaque lors d’un match de la Coupe des Confédérations en 2003, disputée en France.

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Liste des 11 nommés au Prix Marc-Vivien Foé 2026 :

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Marseille)

Lamine Camara (Sénégal, Monaco)

Bamba Dieng (Sénégal, Lorient)

Joëlla Doué (Côte d’Ivoire, Strasbourg)

Armand Goudou (Côte d’Ivoire, Strasbourg)

Ilan Kebbal (Algérie, Paris FC)

Hervé Koffi (Burkina Faso, Angers)

Arsène Kouassi (Burkina Faso, Lorient)

Aïssa Mandi (Algérie, Lille)

Moussa Niakhaté (Sénégal, Lyon)

Mamadou Sangaré (Mali, Lens)