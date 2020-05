Saul annonce son départ de l'Atlético

Le milieu de terrain de l’Atlético Madrid, Saul Niguez, a indiqué qu'il annoncera son futur club dans 3 jours. MU est la destination la plus probable.

À travers une publication sur les réseaux sociaux, Saul Niguez a fait savoir ce dimanche qu'il quittera l' cet été et qu'il communiquera le nom de son prochain club dans 72 heures au plus tard. Selon toute vraisemblance, cela devrait être MU.

Le tabloïd britannique The Sun affirmait ce dimanche qu’United est prêt à intensifier du brillant milieu offensif de l’Atlético Madrid. Et Jesse Lingard, qui sort d’une saison calamiteuse sur le plan personnel, est celui qui est le plus susceptible d’en pâtir.

🔴 COMUNICADO 🔴



Os quería comunicar algo importante para mí. pic.twitter.com/ptEAD8falU — Saúl Ñiguez (@saulniguez) May 31, 2020

Le milieu de terrain de l'Atletico Madrid est pressenti pour débarquer à Old Trafford contre un montant qui pourrait avoisiner les 80M€, et ce malgré le risque d’une déflation du marché suite à la pandémie de coronavirus.

ne serait pas contre l’idée de dégraisser dans ce secteur afin de faire place à l’international ibérique. La cession de Lingard pourrait leur apporter 20M€ au minimum.

A noter que Saul est encore sous contrat avec les Rojiblancos jusqu’en 2026. Du côté de Wanda Metropilitano, il émarge à 5M€ par an. Autant dire que MU va devoir faire de gros efforts s’il espère l’attirer dans ses rangs.