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Naples a été tenu en échec à Sassuolo (0-0), un résultat qui freine une nouvelle fois l’équipe de Massimiliano Allegri. En fin de match, c’est pourtant une décision arbitrale qui a marqué la rencontre. L’arbitre Guida, originaire de Torre Annunziata, dirigeait à nouveau un match de Naples après plus de deux ans d’interruption, à sa demande. Il n’a pas accordé de penalty au club napolitain pour une main présumée de Caleta-Car dans la surface. Puis, appelé par la VAR à revoir l’action sur le moniteur, il a maintenu sa décision malgré les protestations de Lucca et de ses coéquipiers.

L’épisode a aussi fait réagir après le match. Sur DAZN, Massimiliano Allegri a minimisé l’erreur, sans pour autant se montrer satisfait de la décision. De son côté, l’entraîneur de Sassuolo, D’Aversa, s’en est pris directement à tous ceux qui accusent Guida de s’être trompé. Mais que s’est-il passé et que dit le règlement ?

CE QUI S’EST PASSÉ : Sur un corner tiré depuis la gauche, le ballon est dévié de la tête au centre de la surface et arrive au second poteau. Lucca le contrôle de la cuisse avant de tenter une faible reprise de volée de l’extérieur du pied droit. Tout près de lui, Caleta-Car se trouve sur la trajectoire du ballon et le touche entre le bras, écarté du corps, et la poitrine, bloquant le tir sous les protestations des Napolitains.

LA DÉCISION DE GUIDA : Guida, qui retrouvait donc Naples après une longue période (il avait déclaré avoir choisi de ne plus arbitrer ses matches afin d’éviter des difficultés à sa famille dans sa vie quotidienne en ville), avait jusque-là dirigé une rencontre sans décision litigieuse. Cette fois, il a maintenu ce qu’il avait jugé en direct. L’arbitre n’a pas sifflé de faute, estimant le contact involontaire en raison de la proximité du tir et de celle du bras avec le corps.

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LA VAR INTERVIENT : Cette décision n’a pas convaincu l’arbitre VAR Aureliano et son assistant Santoro qui, depuis Lissone, ont demandé à Guida de consulter le moniteur au bord du terrain. Dans ce genre de situation, l’arbitre revient presque toujours sur sa décision initiale. Mais Guida ne s’est pas laissé influencer : après avoir revu l’action, il a maintenu sa décision de ne pas accorder de penalty.

L’ANALYSE DE MARELLI : Luca Marelli, consultant arbitrage de DAZN, a commenté la décision de Guida : « On parlera de cette décision sans fin toute la semaine. Guida estime que le bras était collé au corps. En regardant l’action dans son mouvement, il faut tenir compte du poing de Caleta Car. Dès le début, le bras est écarté. Le ballon rebondit d’abord sur l’épaule, puis touche la main, qui se trouve dès le départ écartée et levée par rapport au corps. C’est pourquoi Aureliano a eu raison de rappeler Guida pour une main sanctionnable. Mais Guida a décidé que le bras était près du corps. On le comprend à ses gestes lorsqu’il revient sur le terrain. D’ailleurs, il a oublié de faire l’annonce expliquant sa décision. Le bras est levé et écarté. Sur les premières images, cela semblait être un contact avec l’épaule, mais s’il y a ensuite eu un contact avec le bras ou l’avant-bras, il aurait dû être sanctionné. »