Sassuolo - Inter (0-3), l’Inter frappe fort face à Sassuolo

Pour le compte de la 9e journée de Serie A, l’Inter a fait forte impression ce samedi en atomisant Sassuolo sur ses terres.

Alors qu’il restait sur une décevante prestation contre le en Ligue des Champions, l’ a réussi un brillant sursaut en allant l’emporter sur le terrain de , deuxième au classement. Face aux Neroverdi, les Lombards ont même signé l’une de leurs meilleures performances de l’exercice, avec un succès probant par trois buts d’écart.

Un match plié en un quart d’heure

Est-ce le coup de pression mis par la Curva Nord avant la rencontre qui a provoqué ce réveil chez les hommes d’Antonio Conte ? La frange la plus véhémente des tifosi intéristes a affiché un message aux joueurs et auquel ces derniers ne pouvaient pas rester insensibles : « Le maillot que tu portes doit être honoré. Sortez vos c******* ou on vient avec les bâtons ». La menace a manifestément eu l’effet escompté.

Romelu Lukaku, la star nerazzurra, avait été laissé sur le banc au coup d’envoi. Cela n’a cependant pas empêché sa formation de signer une très belle entame de partie. Au bout de quatre minutes de jeu, l’ouverture du score était déjà assurée grâce à une réalisation d’Alexis Sanchez. Bien servi par Lautaro Martinez, le Chilien faisait la différence en se déjouant de Vlad Chiriches.

A la 10e minute, le match a été arrêté pour rendre hommage à Diego Maradona. Une coupure qui n’a guère déstabilisé les visiteurs, auteurs du break à la 14e. Déjà fautif sur le premier but, Chiriches se trouait de nouveau en trompant son propre gardien involontairement après une remise d’Arturo Vidal. 0-2, le match paraissait déjà plié alors qu’il venait à peine de commencer.

Sassuolo n’a pas existé

Les malheurs de Sassuolo se sont prolongés en deuxième période. L’équipe de De Zerbi a bien tenté de se rebiffer, mais ce fut sans résultat, tandis que l’Inter n’a même pas eu à forcer pour corser l’addition. Preuve en est ce troisième but inscrit avec beaucoup de facilité par Gagliardini. D’un geste technique sublime à l’entrée de la surface, ce dernier trompait à son tour Consigli, le gardien des locaux. 0-3, ce fut le score final de cette partie.

Alors qu’ils n’avaient aucun essuyé aucun faux-pas lors de leur huit premières sorties de l’exercice, les Neroverdi sont donc tombés de haut lors de ce rendez-vous. Au sortir de cette rencontre, leur déception doit être décuplée par le fait qu’ils abandonnent leur deuxième place à leur adversaire du jour. Pour l’Inter, en revanche, ce succès est plus que bienvenu. Tout en se relançant sur la scène domestique, l’équipe de Conte prépare de la meilleure des façons le déplacement à Moenchegladbach en C1.