Sassuolo-AC Milan : « Un penalty évident sur Ramos n’a pas été sifflé et l’intervention de Laurentié sur Gila méritait un carton rouge »

« Dans la surface de réparation de Sassuolo, le défenseur de Sassuolo Caleta-Car enlace Gonçalo Ramos. Au football, on ne peut pas faire une chose pareille. Le ballon est loin, ce qui rend la faute encore plus grave. En seconde période, la situation est exactement la même : cette fois, c'est Ramos qui enlace Cinquegrano alors que le ballon est loin, mais l'arbitre siffle une faute offensive contre l'avant-centre de l'AC Milan. L'incident de la première période devait être sanctionné. La VAR ne peut pas rester muette dans cette situation. L'arbitre doit suivre l'action, il n'a donc pas pu le voir. On peut dire qu'un penalty évident n'a pas été accordé à l'AC Milan. »





« Laurentié s'apprête à entrer dans la surface de l'AC Milan, mais Gila intervient, l'arrête et lui prend le ballon. L'attaquant de Sassuolo revient alors à la charge, l'arbitre siffle une faute, mais ne sort aucun carton. Et que fait la VAR ? Rien. Le point d'impact sur la jambe de Gila est très haut. L'arbitre n'a même pas sorti de carton jaune. »





C'est ainsi que Graziano Cesari commente les décisions arbitrales de Sassuolo-AC Milan dans l'émission Pressing, sur Mediaset.



