Dimanche après-midi, Sassuolo a infligé une défaite cuisante à l'AC Milan. L'équipe locale a dominé les Milanais sur tous les plans et s'est imposée 2-0, une victoire méritée. Suite à cette défaite, Milan ne peut pas profiter de la perte de points de son concurrent direct, Naples.

Les Neroverdi ont frappé tôt : après moins de cinq minutes, Domenico Berardi, le capitaine, concluait un contre-attaque parfaitement menée pour ouvrir le score (1-0). L’action était lancée par une perte de balle du milieu milanais Ardon Jashari, qui offrait le cuir à l’adversaire au milieu du terrain.

Les Rossoneri, clairement en difficulté en début de rencontre, ont été plusieurs fois avertis. Peu après l’ouverture du score, Sassuolo a manqué de doubler la mise : la frappe de l’attaquant M’Bala Nzola a été repoussée par un Mike Maignan très vigilant.

Milan a toutefois été aidé par deux maladresses locales dans la construction, la seconde offrant même un espace immense ; mais Rafael Leão, le viseur de travers, a tiré bien au-delà du cadre. Le score est donc resté à 1-0.

La tâche s’est encore compliquée pour les Rossoneri à la 23^e minute lorsque Fikayo Tomori a récolté un deuxième carton jaune, synonyme d’exclusion. Le défenseur anglais a commis une faute sur Armand Laurienté, contraignant ses coéquipiers à terminer la rencontre à dix. Malgré cet avantage numérique, les Rossoneri n’ont pas été en danger durant le reste de la première période ; Sassuolo ne s’est plus créé d’occasions franches. L’équipe de Massimiliano Allegri n’a guère été plus menaçante, hormis une frappe d’Alexis Saelemaekers en toute fin de mi-temps.

Peu après la reprise, Sassuolo a finalement trouvé le chemin des filets. À la suite d'une belle combinaison avec Kristian Thorstvedt, l'homme du match, Laurienté a envoyé le ballon dans le petit filet derrière Maignan : 2-0. Milan se retrouvait alors face à une tâche pratiquement impossible.

Par la suite, les Neroverdi se créent encore quelques occasions sans toutefois alourdir le score. En infériorité numérique, les visiteurs, eux, ne parviennent pas à se montrer dangereux. Les Milanais ne signent d’ailleurs aucun tir cadré durant l’ensemble de la rencontre.

Au classement, Milan échoue à profiter du match nul concédé par Naples, deuxième, face à Côme (0-0). Le retard sur l’Inter, leader, s’élève désormais à douze points, et à neuf sur les Napolitains. Dimanche soir, l’Inter affrontera Parme et pourrait être sacré champion en cas de victoire.