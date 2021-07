Sarri s'exprime sur la gestion de Cristiano Ronaldo

L'entraîneur italien a travaillé avec la superstar portugaise pendant un an à la Juventus, après avoir passé la campagne précédente à Stamford Bridge.

Maurizio Sarri admet que gérer Cristiano Ronaldo à la Juventus n'était "pas simple" et concède qu'il a fait une "erreur" en quittant Chelsea après une seule saison. Le tacticien italien expérimenté a passé la campagne 2019-2020 à la tête des géants de la Serie A à Turin, mais le titre de champion n'a pas suffi à maintenir la tête hors du hachoir. Sarri s'est retrouvé à travailler sous les projecteurs les plus brillants, avec une superstar en particulier qui l'a empêché de rester concentré uniquement sur le football.

Sarri, qui était au chômage depuis son départ de la Juve jusqu'à cet été où il a rebondi à la Lazio Rome, s'est exprimé à SportItalia sur la manière de gérer le quintuple vainqueur du Ballon d'Or portugais : "Entraîner Cristiano Ronaldo n'est pas simple, à tous points de vue. C'est une entreprise multinationale, il a des intérêts personnels qui doivent coïncider avec le football. Ses intérêts vont au-delà de la normalité, au-delà de l'équipe ou du club. Je suis un entraîneur, pas un manager".

"Ronaldo, cependant, apporte les chiffres à la fin de l'année. Mais ces dernières années, j'entends beaucoup parler des joueurs et peu sur les équipes", a ajouté Sarri. Interrogé pour savoir s'il voyait CR7 rester à la Juventus cet été, avec des questions posées sur l'avenir du joueur de 36 ans, l'Italien s'est mouillé : "Cela dépend des besoins du club. S'ils doivent économiser sur le salaire, ils doivent faire un choix. À mon avis, il vaut mieux abandonner un joueur que cinq ou six avec les mêmes économies."

Pourquoi Sarri a-t-il quitté Chelsea ?

Avant de passer une saison avec les Bianconeri, Sarri a passé un an à Chelsea. Il a remporté la Ligue Europa pendant son séjour à Stamford Bridge, mais a forcé son départ pour rentrer chez lui après seulement 12 mois sur le banc des Blues. L'homme de 62 ans reconnaît qu'il a pris la mauvaise décision là-bas, racontant son départ de l'ouest de Londres : "Marina Granovskaia voulait m'empêcher de quitter Chelsea. Aujourd'hui, je dis que c'était une erreur de vouloir retourner en Italie à tout prix".

"Chelsea est un grand club, au cours des années suivantes, ils ont pris de nombreux jeunes joueurs qui auraient été adaptés pour moi. J'ai vécu une année particulière, au cours de laquelle [Roman] Abramovich ne pouvait pas entrer en Angleterre et nous avions un propriétaire qui n'était pas présent. Une situation assez difficile, le tout entre les mains de Marina et elle avait mille problèmes à résoudre, l'aspect football était entre nos mains en tant que staff, mais sans avoir le pouvoir économique requis. Puis sont venus [Timo] Werner, [Kai] Havertz, [Mason] Mount, [Hakim] Ziyech - tous adaptés à moi et à ma façon de jouer", a expliqué l'Italien.

Un joueur avec lequel Maurizio Sarri a travaillé, l'ayant déjà eu à Naples, était le meneur de jeu chic Jorginho. Le milieu de terrain de 29 ans a parfois été sous-estimé en Angleterre, mais il obtient maintenant la reconnaissance qu'il mérite et en cas de victoire à l'Euro 2020 avec l'Italie, il sera peut-être même un candidat dans la course au Ballon d'Or selon Maurizio Sarri : "S'il gagne le Championnat d'Europe, il est candidat au Ballon d'Or".

"C'est un joueur raffiné et c'est pourquoi tout le monde ne le comprend pas. Il fait que tout semble facile, c'est sa grandeur. Quand je suis allé à Chelsea, nous avons réussi à l'arracher à Manchester City. Au début, c'était difficile de le comprendre pour les fans, les journalistes, maintenant je vois qu'il est apprécié. Il était aussi le capitaine de Chelsea", a conclu le nouvel entraîneur de la Lazio qui sera très attendue à la reprise.