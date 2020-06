Sarri : "Ronaldo et d'autres joueurs de la Juventus manquent de tranchant"

L'entraîneur des Bianconeri estime que son équipe n'a pas encore atteint son rythme après la pandémie de coronavirus.

Maurizio Sarri pense que Cristiano Ronaldo et ses autres stars de la ont manqué de tranchant, de vivacité après leur défaite en finale de Coupe d' contre ce mercredi soir aux tirs au but. Napoli a enregistré une victoire par 4-2 aux tirs au but après un match nul et vierge en 90 minutes face à la Juventus dans le match décisif ayant lieu à Rome. En deux matchs depuis son retour à l'action après la pause imposée par le coronavirus, la Juve est restée sans marquer le moindre but.

Maurizio Sarri a déclaré que Cristiano Ronaldo et ses autres attaquants n'avaient pas le niveau de condition physique requis après n'avoir pas joué de matchs de compétition pendant plus de trois mois. "Il est dans la même forme que les autres, comme Paulo Dybala et Douglas Costa, il manque de tranchant pour faire ce qui fonctionne le mieux pour lui", a-t-il déclaré à RAI. "Je n'ai pas dit grand-chose aux joueurs après le match. J'étais en colère et déçu comme eux, alors à ces moments, il vaut mieux rester silencieux. Nous parlerons mieux demain matin."

Paulo Dybala et Danilo ont raté les pénalités pour la Juventus, qui dispose d'un point d'avance au sommet de la avant la reprise du championnat contre lundi. Les Bianconeri n'ont pas le droit à l'erreur sous pein de voir l'Inter et/ou la les dépasser en . Maurizio Sarri a déploré la défaite de son équipe et pense qu'ils manquent de "brillance", la Juventus n'ayant pas réussi à marquer dans deux matchs consécutifs pour la première fois depuis octobre 2015.

Sarri préoccupé par la condition physique de ses joueurs

"Il y a de la déception pour les garçons, pour le club, pour les supporters, mais c'est un moment particulier, à la fois pour la condition physique et après une absence importante", a-t-il déclaré. "Nous avons fait des choix différents que d'habitude, en pressant moins haut pour avoir une meilleure adhérence à distance et nous avons joué le jeu avec de bons niveaux d'application".

"En ce moment, cependant, nous manquons d'éclat pour rendre la quantité de jeu produite dangereuse et sans cet éclat, il devient plus difficile de battre son adversaire direct, ce que nos joueurs ont l'habitude de faire facilement et de trouver d'autres solutions. Deux 0-0 sont un fait sans précédent et je pense que c'est caractéristique de cette période", a ajouté l'entraîneur italien. La Juventus devra retrouver le chemin des filets dès son prochain match pour se rassurer.

L'entraîneur de Naples, Gennaro Gattuso, a quant à lui estimé que le travail acharné de Napoli avait été récompensé par un "Dieu du football" alors qu'il était à la recherche de son premier trophée majeur en tant qu'entraîneur. Le technicien italien est maintenant impatient de voir Naples donner le coup d'envoi des dernières semaines de la saison en Serie A, où ils sont sixièmes, neuf points derrière , quatrième. Avec ce succès, Naples a assuré sa présence sur la scène européenne la saison prochaine, alors que les Partenopei ne sont pas si bien embarqués en championnat.