L'Italien Maurizio Sarri, entraîneur de l'Atalanta, s'en est violemment pris à l'arbitre de la rencontre de son équipe face au Milan, exprimant son mécontentement à l'égard des décisions arbitrales et estimant que certains joueurs bénéficient d'un traitement différent lorsqu'ils adressent des propos injurieux aux arbitres, en référence au Français Adrien Rabiot, joueur du Milan.

Le Milan a échappé à une révolte tardive de l'Atalanta, après avoir failli perdre son avance de trois buts, pour finalement s'imposer difficilement sur le score de 3-2, dimanche soir, au stade San Siro, dans le cadre de la septième journée du championnat d'Italie.

Avec cette victoire, le Milan porte son total à 15 points et grimpe à la quatrième place du classement, tandis que l'Atalanta reste bloquée à 9 points, au dixième rang.

Sarri a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « Sky Sport Italia » : « La première action dangereuse du match a été pour nous, par l'intermédiaire de Krstovic, puis les décisions arbitrales et les événements ont commencé à tourner contre nous. »

Il a ajouté : « Je pense que Kevin De Winter, défenseur du Milan, a touché le ballon de la main après un centre de Jonathan Rowe. J'ai aussi découvert qu'il y a des joueurs qui peuvent adresser des propos grossiers aux arbitres, et je l'ai signalé à l'arbitre. »

L'entraîneur de l'Atalanta a poursuivi : « L'arbitre m'a informé qu'Adrien Rabiot avait reçu un carton jaune pour ce qu'il avait dit, mais si c'était moi qui avais dit cela, il m'aurait expulsé. »

Sarri ne s'est pas arrêté à cet épisode : il a également critiqué la manière dont l'arbitre Daniele Chiffi a dirigé la rencontre, affirmant que son mécontentement vis-à-vis de ses décisions n'était pas nouveau.

Il a expliqué : « Je n'ai pas aimé la façon dont l'arbitre a géré le match de manière générale. Je ne suis pas là pour polémiquer, mais cela se répète chaque fois que j'ai affaire à Daniele Chiffi. »

Sur le plan sportif, Sarri s'est montré satisfait de la réaction de ses joueurs dans les dernières minutes, soulignant que l'Atalanta était capable de revenir avec un meilleur résultat, malgré son retard de trois buts.

Il a déclaré à ce sujet : « Nous avons eu l'occasion d'égaliser à 3-3, et il restait encore un temps relativement long avant la fin du match. Le cours de la rencontre a totalement changé, nous étions même capables d'obtenir un meilleur résultat. »

L'entraîneur de l'Atalanta a conclu ses propos en affirmant : « Nous sommes conscients que nous devenons une équipe plus solidaire. Les changements de joueurs ont joué un grand rôle dans notre retour au cours du match, et ce n'était pas facile compte tenu des circonstances auxquelles nous étions confrontés. »