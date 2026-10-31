Le match entre Sarrebruck et le Waldhof Mannheim débutera le 1er novembre 2026 à 13 h 30.

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SPOX vous explique dans cet article comment suivre le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming.

Sarrebruck - Waldhof Mannheim en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming voir le match ?

Le match entre Sarrebruck et le Waldhof Mannheim sera diffusé en direct sur MagentaSport. Les abonnés pourront le suivre à la télévision ou en streaming.

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L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté de Sarrebruck et du Waldhof Mannheim ?

Sarrebruck aborde cette rencontre avec deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. L’équipe reste toutefois sur une défaite 3-2 contre le TSV Havelse, un revers qui pèse sur sa dynamique. Auparavant, elle avait convaincu en s’imposant 1-3 sur le terrain du Fortuna Düsseldorf. Sur cette période, Sarrebruck a inscrit huit buts et en a encaissé dix.

Le Waldhof Mannheim affiche deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. Son résultat le plus récent est une impressionnante victoire 4-1 contre Hoffenheim II, qui donne confiance à l’équipe. Auparavant, Mannheim s’était incliné 0-2 contre les Würzburger Kickers et 0-3 contre Ingolstadt. En cinq matchs, le Waldhof a marqué sept buts et en a encaissé sept.

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