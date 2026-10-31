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3. Liga
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Sarrebruck - Waldhof Mannheim : sur quelle chaîne et quel service de streaming suivre le match en direct aujourd’hui ?

Saarbruecken vs Waldhof Mannheim
Saarbruecken
Waldhof Mannheim
3. Liga

En 3. Liga allemande, Sarrebruck affronte Waldhof Mannheim. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match entre Sarrebruck et le Waldhof Mannheim débutera le 1er novembre 2026 à 13 h 30.

SuisseSWR Fernsehen

Streaming en Allemagne

MagentaSport

MagentaSport

Regarder ici

SPOX vous explique dans cet article comment suivre le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming.

Sarrebruck - Waldhof Mannheim en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming voir le match ?

Le match entre Sarrebruck et le Waldhof Mannheim sera diffusé en direct sur MagentaSport. Les abonnés pourront le suivre à la télévision ou en streaming.

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L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté de Sarrebruck et du Waldhof Mannheim ?

Sarrebruck aborde cette rencontre avec deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. L’équipe reste toutefois sur une défaite 3-2 contre le TSV Havelse, un revers qui pèse sur sa dynamique. Auparavant, elle avait convaincu en s’imposant 1-3 sur le terrain du Fortuna Düsseldorf. Sur cette période, Sarrebruck a inscrit huit buts et en a encaissé dix.

Le Waldhof Mannheim affiche deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. Son résultat le plus récent est une impressionnante victoire 4-1 contre Hoffenheim II, qui donne confiance à l’équipe. Auparavant, Mannheim s’était incliné 0-2 contre les Würzburger Kickers et 0-3 contre Ingolstadt. En cinq matchs, le Waldhof a marqué sept buts et en a encaissé sept.

SAB

SAB - Forme

SHG
V2-1
FOK
N0-0
DUI
D2-4
F95
V1-3
HAV
D3-2
But marqué (encaissé)
9/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
WMA

WMA - Forme

M05
D0-3
SHG
V1-5
FCI
D0-3
WUK
D2-0
TSG
V4-1
But marqué (encaissé)
9/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Sarrebruck - Waldhof Mannheim : heure du coup d’envoi

crest
3. Liga - Journée 12

Sarrebruck - Waldhof Mannheim : compositions d’équipe

Saarbruecken vs Waldhof Mannheim Équipes probables

Entraineur

  • A. Giannikis

Sarrebruck - Waldhof Mannheim : la forme des équipes

SAB

SAB - Forme

SHG
V2-1
FOK
N0-0
DUI
D2-4
F95
V1-3
HAV
D3-2
But marqué (encaissé)
9/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
WMA

WMA - Forme

M05
D0-3
SHG
V1-5
FCI
D0-3
WUK
D2-0
TSG
V4-1
But marqué (encaissé)
9/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Sarrebruck - Waldhof Mannheim : bilan des confrontations directes

Face à face

SaarbrueckenNulWaldhof Mannheim
4
0
1
3. Liga
Saarbruecken badge
Saarbruecken
SAB
2
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
0
FDM
3. Liga
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
2
Saarbruecken badge
Saarbruecken
SAB
1
FDM
3. Liga
Saarbruecken badge
Saarbruecken
SAB
2
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
1
FDM
3. Liga
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
0
Saarbruecken badge
Saarbruecken
SAB
1
FDM
3. Liga
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
0
Saarbruecken badge
Saarbruecken
SAB
2
FDM
8Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Sarrebruck - Waldhof Mannheim : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
118122814+1425
D
N
V
V
V
2
Viktoria Koeln 1904Viktoria Koeln 1904FCK
117223015+1523
V
N
N
V
V
3
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
V
D
V
N
N
4
SaarbrueckenSaarbrueckenSAB
115242620+617
D
V
D
N
V
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
115241717017
V
V
D
D
V
6
IngolstadtIngolstadtFCI
115241516-117
V
V
V
D
D
7
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
115152017+316
V
D
D
V
V
8
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
115152119+216
D
V
D
D
V
9
Hansa RostockHansa RostockHRO
114431820-216
N
D
D
V
N
10
Fortuna DuesseldorfFortuna DuesseldorfF95
124441214-216
N
N
D
V
N
11
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
114341916+315
V
N
V
V
D
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
N
V
N
V
N
13
Preussen MuensterPreussen MuensterPRM
114341921-215
V
D
D
N
D
14
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
114251820-214
D
V
V
N
N
15
SC VerlSC VerlVEL
113351622-612
D
D
N
N
V
16
Sonnenhof GrossaspachSonnenhof GrossaspachSHG
113351325-1212
D
V
N
D
D
17
Wuerzburger KickersWuerzburger KickersWUK
113261523-811
D
V
N
D
D
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
112452020010
D
N
N
V
N
19
Fortuna KoelnFortuna KoelnFOK
11245812-410
D
D
D
N
V
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
112361625-99
V
N
N
D
D
Promotion
Barrage Promotion
Relégation

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