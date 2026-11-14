Sarr, la levée de l’option d’achat par la Juventus est encore loin : les conditions et sa passe décisive en sélection

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Avec le Sénégal, le joueur de la Juventus Pape Matar Sarr a disputé 19 minutes. Il compte jusqu’ici 6 apparitions sous le maillot de la Juventus. À ce jour, les conditions qui obligeraient le club à lever son option d’achat ne seraient pas encore réunies.

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Sarr, milieu de terrain de la Juventus, a pris part à la victoire 4-1 de la sélection entraînée par Patrick Vieira contre le Soudan, lors d’un match de qualification pour la Coupe d’Afrique 2027, et a réussi à se distinguer malgré un temps de jeu limité. Entré en jeu pour les 19 dernières minutes, Sarr a délivré une passe décisive (sur le but de Mboup à la 86e minute).

Jusqu’à présent, Sarr a disputé 6 des 15 matchs joués par l’équipe de Luciano Spalletti sous le maillot de la Juventus (11 en Serie A et 4 en Europa League). Si la saison s’achevait aujourd’hui, Sarr et la Juventus ne rempliraient pas les conditions déclenchant l’obligation pour le club turinois d’acheter définitivement le joueur sénégalais. Rappelons que ces conditions sont la qualification de la Juventus pour la Ligue des champions ou l’Europa League (la Conference League n’est pas prise en compte) et la participation de Sarr à 50 % des matchs que la Juventus disputera toutes compétitions confondues cette saison.

Rappelons les termes de l’accord entre la Juventus et Tottenham concernant le milieu de terrain né en 2002 : « La Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec le Tottenham Hotspur FC pour l’acquisition, à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2027, des droits aux prestations sportives du joueur Pape Matar Sarr, moyennant une indemnité de 2,5 millions d’euros, à laquelle s’ajoutent des frais annexes de 0,3 million d’euros. L’accord prévoit également la possibilité et, si certaines conditions sont remplies au cours de la saison 2026/2027, l’obligation pour la Juventus d’acquérir définitivement les droits aux prestations sportives du joueur. L’indemnité convenue pour une éventuelle acquisition définitive s’élève à 27,5 millions d’euros, payables sur trois exercices ».

Reste à voir si Sarr bénéficiera de davantage de temps de jeu au cours de la saison et s’il atteindra le seuil de 50 % des matchs, ainsi que si la Juventus, avec Sarr, parviendra à remplir la seconde condition, à savoir la qualification pour la Ligue des champions ou l’Europa League lors de la saison 2027-28.