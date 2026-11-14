Sarr, la Juventus est loin de lever son option d’achat : les conditions et sa passe décisive en sélection

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Avec le Sénégal, 19 minutes de jeu pour Pape Matar Sarr, qui compte jusqu’ici 6 apparitions sous le maillot de la Juventus. À ce jour, les conditions déclenchant l’obligation d’achat du joueur par la Juventus ne seraient pas encore réunies.

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Sarr, milieu de terrain de la Juventus, a participé à la victoire 4-1 de la sélection entraînée par Patrick Vieira contre le Soudan, lors d’un match de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations 2027, parvenant à se distinguer malgré un temps de jeu limité. Entré en jeu pour les 19 dernières minutes, Sarr a délivré une passe décisive (sur le but de Mboup à la 86e minute).

Jusqu’à présent, Sarr a disputé 6 des 15 matchs joués par l’équipe de Luciano Spalletti sous le maillot de la Juventus (11 en Serie A et 4 en Ligue Europa). Si la saison s’achevait aujourd’hui, Sarr et la Juventus ne rempliraient pas les conditions déclenchant l’obligation, pour le club, de recruter définitivement le Sénégalais. Rappelons que ces conditions sont la qualification de la Juventus pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa (la Ligue Conférence n’est pas prise en compte), ainsi que la participation de Sarr à 50 % des matchs que disputera la Juventus dans toutes les compétitions cette saison.

Rappelons les termes de l’accord entre la Juventus et Tottenham concernant le milieu de terrain né en 2002 : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec Tottenham Hotspur FC pour l’acquisition, à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2027, des droits aux prestations sportives du joueur Pape Matar Sarr, moyennant 2,5 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 0,3 million d’euros de frais annexes. L’accord prévoit également la possibilité et, si certaines conditions sont remplies au cours de la saison 2026/2027, l’obligation pour la Juventus d’acquérir définitivement les droits aux prestations sportives du joueur. Le montant convenu pour cette éventuelle acquisition définitive s’élève à 27,5 millions d’euros, payables sur trois exercices ».

Nous verrons si Sarr obtiendra davantage de place et de temps de jeu au cours de la saison, s’il atteindra le seuil de 50 % des matchs et si la Juventus, avec Sarr, parviendra à remplir la seconde condition, à savoir la qualification pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa lors de la saison 2027-2028.