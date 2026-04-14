Pour Corina Dekker (42 ans), l’entraîneuse principale de l’équipe féminine du FC Twente, Sarina Wiegman « pourrait prendre ses fonctions immédiatement » à l’Ajax, a-t-elle affirmé au journal Algemeen Dagblad.

Cette prise de position intervient après la nomination de Marie-Louise Eta, 34 ans, qui terminera la saison comme entraîneuse principale du 1. FC Union Berlin, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste dans un club de haut niveau.

« C’est courageux, car les avis sur la place des femmes dans le football sont souvent tranchés, souligne-t-elle. Peu importe que ce soit un homme ou une femme sur le banc : le sexe ne détermine pas la qualité. Tout est une question de connaissances, de formation et de contenu, pas de ce que l’on a entre les jambes. »

Elle illustre son propos par une comparaison avec José Mourinho : « Il a presque gagné plus d’argent en étant licencié qu’en entraînant. Pourtant, les clubs continuent de l’engager et cela ne fait jamais débat. »

La Bundesliga va donc accueillir pour la première fois une entraîneuse principale. Dekker ne s’attend toutefois pas à ce que cela se produise de sitôt en Eredivisie, estimant que les Pays-Bas sont encore trop en retard sur ce plan.

« Nous n’en sommes pas encore là. Il y a encore trop de préjugés ici. Cela tient aussi au fait que les supporters ont une influence énorme sur tout ce qui se passe dans le football », analyse Dekker, l’une des six Néerlandaises habilitées à entraîner un club professionnel.

« Regardez les qualités de Sarina Wiegman. C’est une entraîneuse compétente. Elle a remporté plus de trophées que la moyenne des entraîneurs masculins. Pourtant, on l’écarte d’emblée, prétextant qu’elle doit d’abord faire ses preuves avec une équipe masculine. »

Selon elle, ce raisonnement est erroné. « Le football obéit aux mêmes règles partout. L’essentiel est de pouvoir s’imposer auprès du groupe et de faire jouer l’équipe selon sa propre vision du jeu. Peu importe alors d’être un homme ou une femme. Wiegman pourrait tout à fait prendre les rênes de l’Ajax ; elle sait mieux que quiconque diriger et façonner un groupe. Alors, pourquoi ne le pourrait-elle pas ? Cette question, on ne se la pose jamais. On se demande toujours : pourquoi le pourrait-elle ? »