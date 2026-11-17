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Santos a approché de manière informelle le Real Madrid en vue d’un éventuel prêt de Rodrygo, blessé, pour le premier semestre 2027. Le club brésilien rêve de faire revenir son ancien joueur formé au club, âgé de 25 ans, pour le Campeonato Paulista, mais le géant espagnol n’a aucune intention de le laisser partir.

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Le club brésilien sonde la possibilité d’un retour

Révélée la semaine dernière sur YouTube par le journaliste Fabio Sormani et confirmée par ESPN Brasil, l’information fait état de premiers échanges entre Santos et le Real Madrid au sujet d’un retour temporaire de Rodrygo. L’international brésilien avait intégré les équipes de jeunes du club de São Paulo à l’âge de 10 ans, en 2011, avant d’inscrire 17 buts en 80 matches avec l’équipe première entre 2017 et son transfert en Espagne pour 45 millions d’euros en 2019. Les chances de voir ce prêt se concrétiser sont toutefois jugées pratiquement nulles.

Mourinho compte sur l’attaquant à son retour

Selon la chaîne, le géant de la Liga refuse d’envisager un prêt ou une vente de l’attaquant en janvier, après avoir été privé de lui pendant près d’un an. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le joueur, plusieurs fois vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions, n’a pas disputé la moindre minute de la saison 2026-2027 et a manqué la Coupe du monde 2026 après avoir été opéré en mars d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque latéral du genou droit.

L’entraîneur Jose Mourinho prévoit de compter sur l’attaquant dès qu’il aura retrouvé la forme, entre décembre et début janvier, tout en lui laissant suffisamment de temps pour retrouver ses sensations. Après avoir poursuivi ces derniers jours sa rééducation au centre d’entraînement CT Rei Pele de Santos, avec l’accord du Real Madrid, avant de rentrer en Espagne, Rodrygo est reconnaissant envers le club madrilène pour son soutien et a également montré peu d’intérêt pour les approches de clubs anglais.

L’élection présidentielle retarde la planification de l’effectif

Si des retrouvailles avec Rodrygo paraissent très improbables, le média ajoute que les dirigeants du club de Vila Belmiro attendront l’issue de la prochaine élection présidentielle avant de finaliser leurs projets de recrutement pour l’année prochaine.

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La personne élue à la présidence devra immédiatement mener des négociations cruciales sur d’éventuelles prolongations de contrat de Neymar, Philippe Coutinho et Everton Cebolinha, joueurs cadres de l’équipe. Les dirigeants du club devront aussi discuter avec Cruzeiro, rival sur la scène nationale, pour tenter de conserver l’attaquant Gabriel Barbosa, prêté à Santos, au-delà de la fin de la saison en cours.

Trois derniers matches de championnat avant un retour cet hiver

Avant de se tourner vers l’élection et le recrutement, Santos doit disputer ses trois derniers matches de la saison en Brasileirão. Le club se déplacera à Coritiba le 18 novembre, recevra Grêmio cinq jours plus tard, puis terminera son championnat sur le terrain de Vitória. De son côté, Rodrygo regagnera la capitale espagnole pour achever la dernière étape de sa convalescence avant son retour hivernal tant attendu sous les ordres de Mourinho.