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Santos a nommé Neymar Sr au poste de directeur général avec effet immédiat, dans le cadre d’un contrat initial courant jusqu’à fin décembre. Le contrat de l’homme d’affaires de 61 ans prévoit une reconduction automatique pour la période 2027-2029 si le président sortant Marcelo Teixeira remporte l’élection du club le mois prochain.

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Un poste de direction qui renforce la hiérarchie du club

Révélée vendredi par le journaliste Lucas Musetti, puis confirmée par ESPN Brasil, cette nomination place Neymar Sr directement sous l’autorité de Teixeira dans l’organigramme du club. En interne, elle témoigne clairement du soutien de la famille de l’attaquant à la direction actuelle, même si Teixeira n’a pas encore officiellement annoncé sa candidature au scrutin du 12 décembre.

Malgré l’importance de ses fonctions de dirigeant, le nouveau venu n’empiétera pas sur les prérogatives du directeur du football Alexandre Mattos, qui conserve l’entière responsabilité des activités sportives.

Un communiqué officiel précise ses deux missions

Confirmant vendredi après-midi l’arrivée de l’homme de 61 ans, le club a indiqué dans un communiqué officiel : « [Neymar Sr] collaborera directement avec la direction du club et participera à la supervision et à la coordination de différents secteurs, notamment le football, le marketing et les nouvelles activités commerciales. »

« En plus de ses fonctions de directeur général, Neymar Sr assurera également la présidence de l’Instituto Meninos da Vila, qui se consacrera à la découverte de nouveaux talents et au rapprochement avec les légendes du club. »

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Un partenariat commercial permet de lever l’interdiction de recrutement

Avant d’occuper officiellement ce poste de dirigeant, l’homme d’affaires avait déjà noué des liens financiers étroits avec le club brésilien par l’intermédiaire de son agence, NR Sports. Sa société a récemment organisé un apport immédiat de 12 millions de R$ (1,6 million de livres / 2,1 millions de dollars), qui a permis à Santos de rembourser une dette impayée envers le club français de l’AS Monaco et de faire lever une interdiction de recrutement imposée par la FIFA.

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En contrepartie de cette aide financière, la direction a cédé des espaces publicitaires sur les maillots, ensuite vendus sur le marché commercial. Par ailleurs, NR Sports et d’autres partenaires privés contribuent au financement d’un projet de 13,5 millions de R$ (1,8 million de livres / 2,3 millions), à raison de R4,5 millions (600 000 livres / 780 000 dollars) par terrain, destiné à moderniser trois pelouses à Vila Belmiro et au centre d’entraînement.

La rénovation des pelouses avant la reprise du championnat

Les spécialistes des terrains de World Sports ont déjà reçu l’autorisation de commencer la réfection de la première pelouse d’entraînement le 20 novembre, alors que l’équipe première disputera ses derniers matches du Campeonato Brasileiro. Après la trêve internationale de novembre, Santos reprendra la compétition nationale sur le terrain de Coritiba le 18 novembre.

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En dehors du terrain, tous les regards resteront tournés vers le scrutin présidentiel du 12 décembre pour savoir si le mandat de Neymar Sr se prolongera jusqu’en 2029.