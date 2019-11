Santiago Solari : "J'aimerais beaucoup entraîner en Angleterre​"

Ancien entraîneur du Real Madrid, Santiago Solari est à la recherche d'un nouveau projet. Et l'Argentin a une vraie préférence pour la Premier League.

Entraîneur du d'octobre 2018 à mars 2019, le passage de Santiago Solari dans la capitale espagnole n'avait pas été une franche réussite... Très critiqué pendant son passage, le technicien argentin reste toutefois ambitieux pour la suite de sa carrière, lui qui rêve d'exercer en .

"J'aimerais beaucoup entraîner en Angleterre​"

En effet, dans des propos accordés au Daily Mail, Santiago Solari a confié être à la recherche d'un poste, se laissant tenter à un petit appel du pied destiné aux différents clubs de . "J'aimerais beaucoup entraîner en Angleterre. Je regarde beaucoup le football anglais. C'est un grand championnat, il y a beaucoup de joueurs incroyables et certains des meilleurs entraîneurs", a d'abord déclaré l'ancien de la Maison Blanche.

"Il y a beaucoup de nationalités et de styles de jeu différents. Et quatre clubs anglais ( , , , ) étaient en finale des Coupes d'Europe la saison dernière", a souligné Solari, qui avoue être fan de Jürgen Klopp, un coach "charismatique" au "style offensif et agressif". Si la Premier League est toujours aussi relevée que par le passé, force est de constater que les coachs étrangers sont de plus en plus présents sur les différents bancs.