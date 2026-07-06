Santiago Gimenez a été évacué vers l’hôpital immédiatement après la rencontre face à l’Angleterre

Santiago Gimenez gardera un souvenir amer du match Mexique-Angleterre. L’attaquant de l’AC Milan a d’abord vu sa sélection éliminée (2-3), puis a été hospitalisé après la rencontre.

Remplaçant au coup d’envoi face à l’Angleterre, il a assisté depuis le banc à un duel haletant pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde. Les Three Lions l’ont finalement emporté grâce à un doublé de Jude Bellingham et à un penalty transformé par Harry Kane.

Dans les dernières minutes, le Mexique a tout donné pour forcer la prolongation, en vain. Dans la cohue, Gimenez s'est blessé.

À la 98^e minute, l’ancien attaquant du Feyenoord a mal atterri, provoquant une violente torsion de la cheville qui l’a contraint à rester au sol.

Après le coup de sifflet final, il a quitté la pelouse en boitant et a été immédiatement conduit à l’hôpital de Mexico par le staff médical.

Déjà limité à seize matchs de Serie A cette saison en raison de blessures récurrentes, l’attaquant avait été opéré de la cheville en décembre 2025.