Le club saoudien d'Al-Qadsiah a réalisé un important bénéfice économique en seulement un an et demi, grâce à un joueur ghanéen méconnu qui n'a pas disputé la moindre minute sous ses couleurs.

L'histoire remonte à l'hiver 2025, lorsqu'Al-Qadsiah a recruté l'attaquant ghanéen Jerry Afriyie, âgé de seulement 18 ans, en provenance du club de Thoughts, qui évolue en deuxième division ghanéenne, pour moins d'un million d'euros.

Deux jours seulement après l'avoir recruté, Al-Qadsiah a annoncé le prêt d'Afriyie au club espagnol du Deportivo Lugo jusqu'à la fin de la saison dernière.

À son retour, l'attaquant ghanéen n'a pas joué avec Al-Qadsiah, le club saoudien ayant annoncé un nouveau prêt, cette fois-ci au sein du club belge de La Louvière pour une saison complète.

Le journaliste réputé Ben Jacobs a indiqué qu'Al-Qadsiah avait accepté le transfert définitif d'Afriyie au club belge de Genk, lors du mercato estival en cours, contre 6 millions d'euros.

Cela intervient après que le joueur de 19 ans a livré des prestations remarquables la saison dernière en championnat belge, où il a disputé 25 matches, marquant 5 buts et délivrant une seule passe décisive, sous les couleurs de La Louvière.

Al-Qadsiah a ainsi réussi à gagner 5 millions d'euros grâce à Afriyie, soit l'équivalent d'environ 21 millions de riyals saoudiens, en seulement un an et demi, sans que le jeune attaquant ghanéen ait joué la moindre minute avec le club.

Cette transaction s'inscrit dans le prolongement de la stratégie d'Al-Qadsiah, qui avait déjà vendu le milieu de terrain argentin Ezequiel Fernández au Bayer Leverkusen, l'été dernier, contre 25 millions d'euros, un an après l'avoir recruté pour moins de 19 millions, en provenance de Boca Juniors.